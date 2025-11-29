Iberia no espera cancelaciones por el fallo informático en los Airbus 320 y ya trabaja en los ajustes

Iberia, parte del grupo IAG, ya está trabajando para realizar los "cambios necesarios" en sus aviones A320 de manera segura y ha garantizado que la operativa de este sábado no sufrirá disrupciones por esta situación.

Según informaron fuentes de Iberia, Airbus ha avisado a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su gama más vendida.

Ante esta situación, la aerolínea española "está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura" e irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas.

No obstante, ha asegurado que todas las operaciones de este sábado no van a sufrir incidentes: "No habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo", han destacado estas fuentes.

Airbus ha explicado este viernes en un comunicado que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", mientras diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.

Una portavoz de Airbus indicó a Efe que el 85 % de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.