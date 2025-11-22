Iberia suspende sus vuelos a Venezuela ante la escalada de tensión con EE UU

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela -el primero de ellos estaba previsto para el próximo lunes- e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones.

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas -como TAP, Gol y Avianca, entre otras- que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, han informado a EFE fuentes de la compañía.

La suspensión se produce después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiese en la madrugada del viernes un aviso en el que insta a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al atravesar el espacio aéreo de Venezuela y del sur del Caribe, debido a lo que califica como “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

La advertencia coincide con el amplio despliegue militar que Washington mantiene en la zona para ejercer presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. "Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explicaba el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el aviso, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

El aviso emitido por la Administración Federal de Aviación vigente hasta el 19 de febrero, exige que las aerolíneas informen al regulador con 72 horas de anticipación si tienen previsto que alguno de sus vuelos ingrese en el espacio aéreo venezolano, y que en ese aviso incluyan todos los detalles pertinentes.