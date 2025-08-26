El Ibex 35 se aleja de máximos

El Ibex 35 vuelve a alejarse de sus máximos históricos en una nueva jornada marcada por la falta de catalizadores claros. La sesión del selectivo español ha estado dominada por la incertidumbre, con la mayoría de valores registrando pérdidas. A ello se suma la debilidad generalizada de las bolsas europeas, que tampoco ha favorecido el tono del mercado.

Dentro del índice, Solaria ha sido la compañía más destacada con un avance superior al 3%, a pesar de no haber noticias relevantes. El repunte podría explicarse por cierres de posiciones bajistas, ya que el resto de empresas del sector apenas han reaccionado tras las fuertes caídas de ayer. Acciona y Naturgy también han logrado avances cercanos al medio punto porcentual.

En el lado negativo, Rovi y Logista han liderado los descensos. En el caso de Logista, el ajuste se debe al descuento del dividendo —que ofrecía una rentabilidad cercana al 2%—, por lo que la caída real de la acción es limitada. La banca, aunque comenzó la jornada con fuertes retrocesos, consiguió moderar las pérdidas. El sector se vio arrastrado por la debilidad de la banca francesa, afectada por la incertidumbre política en el país, lo que incrementa la prima de riesgo percibida por los inversores y repercute en la estabilidad del euro, con impacto también sobre las entidades españolas.

En Europa, el índice más castigado fue el CAC 40, presionado por la posibilidad de que el primer ministro francés deba dejar el cargo el 8 de septiembre tras una moción de confianza. Las medidas de ajuste presupuestario generan rechazo en la oposición, aunque los inversores reclaman mayor disciplina fiscal y estabilidad política. La banca francesa fue la principal damnificada, con Société Générale cayendo más de un 6% y Crédit Agricole retrocediendo más de un 5%. Aunque la caída del gobierno aún no es segura, la incertidumbre política es evidente y pesa en los mercados. De hecho, algunos tramos de la curva de tipos francesa ya ofrecen rendimientos superiores a los de Italia.

En Wall Street persisten las dudas, aunque el despido de Trump a Cook no parece estar influyendo de forma significativa en la evolución del mercado. Por ahora, la posibilidad de un ataque a la independencia de la Reserva Federal apenas inquieta a los inversores, que mantienen la atención en los resultados de Nvidia que se publicarán mañana.

En materias primas, el petróleo cerró a la baja, mientras que el oro y el bitcoin lograron avances. El dólar recuperó algo de terreno y cotiza en torno a 1,165 frente al euro. Por último, el índice de volatilidad VIX se relajó ligeramente, con una caída del 0,3%.