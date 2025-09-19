El Ibex 35 consolida los 15.300 puntos impulsado por la banca e Indra  

El Ibex 35 afianza la cota de los 15.300 puntos, apoyado principalmente por el empuje del sector bancario y las fuertes subidas de Indra. Ni siquiera la llamada Cuádruple Hora Bruja ha frenado el apetito de los inversores, decididos a no quedarse fuera del rally actual. Dentro de la banca, vuelve a estar en el foco la OPA de BBVA sobre Sabadell: el consejero delegado de la entidad catalana señaló que ningún cliente minorista con acciones del banco ha acudido todavía al canje. Las acciones de Sabadell suben algo más que las de BBVA, lo que complica la prima negativa, justo cuando se acerca un punto clave: el próximo martes es el último día para que BBVA pueda mejorar su oferta.

En el plano empresarial, Indra se mantiene como protagonista tras encadenar una semana de fuertes avances, favorecida por el creciente interés en sistemas de defensa frente al mayor uso de drones en la guerra de Ucrania. También destaca Aena, que recupera terreno tras el desplome de la sesión anterior, aunque aún se mantiene lejos de los niveles previos al discurso del presidente del Gobierno sobre sus inversiones. Por su parte, las utilities se mueven en terreno mixto, afectadas por los vaivenes en el mercado de deuda, mientras que Repsol retrocede arrastrada por la corrección del precio del crudo.

En Estados Unidos, los cuatro grandes índices de Wall Street alcanzan simultáneamente máximos históricos por primera vez en cuatro años. En un mes que suele ser desfavorable para la renta variable, el mercado estadounidense rompe con todas las estadísticas, apoyado en la política más flexible de la Reserva Federal, el sólido crecimiento de los beneficios empresariales y el impulso de la inteligencia artificial. El punto de atención del día será la conversación entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que podría definir el futuro de TikTok y aliviar tensiones comerciales entre ambas potencias.

Mientras tanto, los bonos del Tesoro se encaminan a su primera semana a la baja desde agosto, ante las dudas sobre los próximos pasos de la Fed, que podrían acelerar la inflación. El repunte de los intereses de la deuda se refleja en la recuperación del dólar, que sale de mínimos de cuatro años, al tiempo que los metales preciosos registran también subidas.