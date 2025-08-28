El Ibex 35 recupera fuerzas

El Ibex 35 vuelve al terreno positivo y termina la jornada con avances, pese a que en el resto de Europa el sentimiento fue dispar y en Wall Street predominaron las dudas. El índice español consigue sostenerse por encima de los 15.000 puntos, una cota clave en términos psicológicos.

El sector bancario destacó especialmente dentro del selectivo, recuperando parte del retroceso de las últimas sesiones. Santander lideró las alzas con un repunte superior al 2%, en un contexto en el que los inversores parecen relativizar el impacto de la situación en Francia sobre la banca española. Solaria extendió sus subidas, aunque más moderadas, en torno al 1%. Puig también cerró con ganancias cercanas al 1%, tras perder algo de fuerza al final de la sesión. Entre los valores a resaltar figura Indra, que tras arrancar el día presionada por las tensiones entre Francia y Alemania en torno al programa de aviones de combate, consiguió remontar. Aunque su papel en el proyecto es limitado, un posible retraso en el mismo podría afectar a la compañía.

En el lado de las caídas sobresalieron Telefónica y Naturgy, aunque sin movimientos de gran magnitud.

En el ámbito europeo, el CAC francés sumó un ligero 0,2% apoyado en el sector del lujo, mientras que Pernod Ricard brilló tras publicar unos resultados que superaron levemente las previsiones. En Estados Unidos, los índices se animaron con el paso de las horas: el Nasdaq 100 avanzó pese a la debilidad de Nvidia. La tecnológica presentó ayer cuentas que batieron modestamente las expectativas, pero el mercado reaccionó con frialdad al constatar una ralentización de ingresos y un margen más ajustado, además de la incertidumbre por sus ventas en China. Con un sector que empieza a mostrar límites de capacidad, a la compañía le cuesta convencer a los inversores. El Dow Jones, en cambio, terminó con ligeras caídas.

En cuanto a la volatilidad, el VIX continúa bajando hasta los 16,5 puntos, reflejando expectativas de calma en los próximos meses. El bitcoin repuntó un 1,46%, superando con claridad al oro, que apenas avanzó un 0,3%. El petróleo se mantiene estable cerca de los 67 dólares, mientras que el dólar ganó algo de terreno frente al euro.