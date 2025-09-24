El Ibex 35 remonta y acaba la sesión en verde

El Ibex 35 logra recuperarse durante la sesión y cierra con subidas, a pesar de haber arrancado con pérdidas. El índice español se mantiene por encima de los 15.200 puntos, impulsado principalmente por el sector bancario y por Indra, mientras que los índices europeos en general han seguido la tendencia positiva y la apertura en Wall Street no ha tenido un efecto negativo significativo.

Indra ha liderado las subidas dentro del Ibex, con un aumento superior al 4% tras las declaraciones de Trump sobre que, con el apoyo de la UE, Ucrania podría recuperar todo el terreno perdido frente a Rusia. El sector defensa en su conjunto ha reaccionado positivamente, pero las acciones de Indra se han visto especialmente beneficiadas, ya que cualquier incremento en sus ingresos tiene un mayor impacto relativo debido al tamaño de la compañía. Repsol también ha destacado, con avances de más del 2%, gracias al optimismo mostrado por JP Morgan sobre su perfil riesgo-retorno. El sector bancario, por su parte, ha revertido las pérdidas iniciales y ha cerrado la sesión con ganancias cercanas al 1%.

En el lado contrario del Ibex, Solaria ha sido la más afectada, con descensos superiores al 2%. La compañía encadena ya nueve sesiones consecutivas a la baja, acumulando una caída superior al 10%. La presión de los inversores cortos, junto con la recogida de beneficios tras el reciente rally, continúa afectando al valor. ACS y Fluidra también han terminado la jornada en negativo.

En Europa, la mayoría de los índices han registrado subidas, aunque el CAC francés ha destacado por su comportamiento negativo, con un retroceso del 0,3% y un aumento en los rendimientos de su deuda a 3 y 6 meses debido a la persistente incertidumbre. En Wall Street se observan ligeros descensos, con el S&P 500 bajando un 0,1% y el Nasdaq 100 un 0,15%, pese a que Intel sigue extendiendo su rally con ganancias superiores al 4%.

En los mercados de materias primas, el bitcoin ha cerrado en positivo y se acerca nuevamente a sus máximos históricos. El oro ha experimentado una ligera corrección, más atribuible a la toma de beneficios que a un cambio de tendencia. Por su parte, el dólar ha recuperado algo de terreno frente al euro, situándose en 1,174.

Javier Cabrera

Analista