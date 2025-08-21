El Ibex 35 sigue en pausa

El Ibex 35 cerró la jornada con escasos movimientos, en un contexto en el que los inversores siguen esperando catalizadores claros que marquen la dirección del mercado. Una situación muy similar se ha vivido tanto en Europa como en Estados Unidos, donde apenas se han registrado variaciones destacables, aunque algunas compañías sí han sufrido caídas puntuales.

Dentro del índice español, el sector bancario fue el que mejor desempeño mostró, con Unicaja liderando las subidas tras un mal día en la sesión anterior. Indra también logró un rebote; pese a las fuertes correcciones de las últimas semanas, su cotización acumula en 2025 una revalorización cercana al 95%, lo que demuestra que las perspectivas del mercado siguen siendo optimistas. En general, no obstante, la mayoría de los valores apenas superaron al alza el 1%.

En el lado contrario, el protagonismo lo acaparó Telefónica, que cayó con fuerza ante los rumores sobre una posible ampliación de capital. Esta medida encajaría con el próximo plan estratégico de la compañía, posiblemente enfocado en reforzar su presencia en mercados clave como Alemania, España y Brasil. Aunque ha liquidado activos en Latinoamérica, las dificultades para aumentar el flujo de caja libre podrían llevar a la empresa a buscar más recursos para financiar nuevas inversiones. Sus acciones llegaron a perder un 3% al inicio de la jornada y finalmente retrocedieron alrededor de un 5%.

Los principales índices europeos mostraron un comportamiento similar al del Ibex, aunque el CAC 40 francés sufrió retrocesos más acusados, lastrados por el sector del lujo. Firmas como LVMH, Hermès o Kering cedieron más de un 1%, reflejando la debilidad de la recuperación en China y las presiones que afrontan en Estados Unidos. En Wall Street, la sesión comenzó con tono negativo, aunque el ánimo fue mejorando con el paso de las horas. Intel continúa afectada por la entrada de nuevos accionistas con descuento, mientras que Meta ha decidido frenar las contrataciones en su división de inteligencia artificial, algo que genera dudas entre los inversores ante los elevados costes que la compañía había asumido para atraer a este tipo de talento.

En los mercados de materias primas y divisas, el oro cerró con descensos, el dólar ganó terreno frente al euro y el bitcoin registró caídas superiores al 1%.