El Ibex 35 supera los 16.600 puntos

El Ibex 35 termina la jornada con un alza del 1,3%, sobrepasando los 16.600 puntos en nuevos máximos históricos. Consolida una subida anual del 42%, situándose como el selectivo con mejor rendimiento de Europa. Solaria lidera el Ibex 35 (+4,2%) a pesar del ligero repunte en las posiciones cortas de la cotizada, que se sitúan en el 3,11% del capital total, lo que implica que aunque aún puede haber cierre agresivos de posiciones bajistas, no veremos un gran short-squeeze como los que ha experimentado durante el último año. A nivel europeo destaca el tono expansivo del BCE ante la debilidad del crecimiento y el limitado control de la inflación en el "Viejo Continente".

El acuerdo para la reapertura de la administración estadounidense supondría la recuperación del sueldo para 1 millón de trabajadores en EE. UU., además de reanudar las publicaciones de importantes indicadores económicos, mitigando la incertidumbre internacional. En paralelo, un catalizador alcista de la bolsa en el tramo final del 2025 sería una nueva bajada de los tipos por parte de la Fed el próximo 10 de diciembre, hasta situarlos en el rango del 3,5-3,75%, escenario que el mercado estima en un 64,3% de posibilidades.

El barril de petróleo se hunde un 2,5% tras el último informe presentado por la OPEP, que señala que la demanda de petróleo sigue creciendo, pero a un ritmo cada vez menor, alcanzando los 106,5 millones de barriles de media diaria en 2026. El oro rebota un 1,35% y asienta el nivel de los 4.150$, aprovechando que sigue sin confirmarse el acuerdo en Washington para la reapertura gubernamental. Por su parte, el Nasdaq 100 retrocede 6 décimas en la apertura, con los inversores calibrando las fuertes valoraciones a raíz del auge en la IA.

Adrián Hostaled

Analista de mercados