El Ibex 35 termina en rojo

El Ibex 35 ha terminado la sesión en negativo, pese a un pequeño rebote en los últimos compases de la jornada, favorecido por la recuperación de los índices estadounidenses tras sus caídas iniciales. El ánimo inversor ha sido débil en toda Europa y se ha visto una clara salida de los activos de mayor riesgo.

Dentro del selectivo, Solaria ha sobresalido con un avance del 1,5%, aunque no hayan surgido novedades relevantes en el sector. Naturgy ha vivido una situación parecida, rebotando más de un 1%. También Indra e Iberdrola se han sumado al reducido grupo de valores en positivo.

En el lado contrario, Acciona ha sido la protagonista negativa con un desplome del 8%, acompañado por la caída del 5% de su filial Acciona Energía. La empresa ha publicado sus resultados de los primeros nueve meses del año, y el retroceso del precio medio de la energía no ha sido bien recibido por el mercado. Esto ha mermado sus ingresos, ya que el ligero aumento de la producción, algo superior al 1%, no ha logrado compensar la bajada de precios. Colonial y Merlin también han cedido un 5% cada una, tras presentar cifras que reflejan cierto deterioro trimestral y que han vuelto a generar dudas sobre el sector de oficinas, núcleo del negocio de Colonial y responsable de aproximadamente la mitad de las rentas de Merlin.

En Europa ha destacado la bajada del FTSE 100, afectado por rumores de que la ministra de Hacienda podría renunciar finalmente a subir el impuesto sobre la renta en los próximos presupuestos, lo que dificultaría la reducción del elevado déficit del país. Mientras tanto, en Wall Street se ha producido un giro notable: tras fuertes retrocesos, los índices estadounidenses han vuelto al terreno positivo. En la parte alta ha brillado Micron, que estaría logrando subir el precio de sus chips, lo cual se interpreta como una señal de fortaleza en la demanda.

El oro también retrocede hoy un 1,7%, pese al repunte que venía acumulando en semanas anteriores. Por su parte, el bitcoin cae más de un 2% y perfora el nivel de 100.000 dólares, reflejando la ausencia de catalizadores de corto plazo para el criptoactivo.