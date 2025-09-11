El Ibex se consolida por encima de los 15.300 puntos

El Ibex 35 cerró la jornada en positivo, consolidándose por encima de los 15.300 puntos y reflejando el optimismo del mercado. El selectivo español se benefició especialmente del empuje de Inditex y de los mensajes lanzados por Christine Lagarde.

Dentro del índice, Inditex volvió a ser el gran protagonista, recuperando parte del terreno perdido en meses anteriores. Su evolución en el último mes ha superado las expectativas de los analistas, con un crecimiento acumulado del 9% entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, lo que ha servido de principal motor alcista.

En el lado opuesto, las mayores caídas corresponden a Puig, aún presionada por los resultados trimestrales presentados el pasado martes y, en particular, por el deterioro en los márgenes de su negocio de fragancias. Grifols, pese a iniciar la sesión en negativo debido a las dudas reavivadas por el caso Gotham y las auditorías de KPMG, logró finalmente cerrar con un repunte del 0,5%.

En el ámbito europeo, la atención se centró en el discurso de Lagarde, quien confirmó que el BCE mantiene sin cambios los tipos de interés, apoyándose en la resiliencia de la economía y en el fin del proceso de desinflación. Esta postura ha servido de estímulo para el sector bancario, donde los bancos españoles registraron en general un buen comportamiento, salvo Sabadell y Caixabank, que podrían reaccionar mejor en próximas sesiones.

Los principales índices del continente también avanzaron: el CAC 40 francés sumó un 0,6%, mientras que el DAX y el EuroStoxx 50 ganaron un 0,3% cada uno. Entre los valores europeos más destacados figuró BAE Systems, que subió más de un 4% gracias a las perspectivas favorables en la industria de defensa y al creciente interés en los drones tras la reciente tensión en Polonia y la respuesta de la OTAN.

En Wall Street, la apertura estuvo marcada por subidas generalizadas tras conocerse los datos de empleo. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2021, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal actúe con recortes de tipos. Los mercados descuentan ahora tres bajadas consecutivas de un cuarto de punto en lo que resta del año. La inflación sigue siendo un factor clave, aunque el mercado laboral continúa en el centro del análisis.

El Nasdaq 100 avanzó impulsado por el sector tecnológico, en particular por Micron, que apuesta fuerte por la inteligencia artificial. Tras el buen desempeño de Oracle en la sesión previa, la compañía de semiconductores tomó el relevo, contribuyendo a que el índice mantenga su trayectoria alcista en busca de máximos históricos.

En el mercado de materias primas, la sesión fue negativa: el oro cedió cerca de medio punto porcentual, mientras que el petróleo y el gas natural retrocedieron alrededor de un 2%. Por último, el euro/dólar se apreció levemente tras las declaraciones de Lagarde y la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.

Paula Esteban, analista