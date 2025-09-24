Idealista acusa a la CNMC del fracaso en la compra de Kyero por las trabas impuestas

El portal inmobiliario Idealista ha renunciado a la compra de Portal47, gestora del portal Kyero -web para compradores que buscan propiedades en España, Francia, Italia y Portugal- tras no poder asumir las exigencias requeridas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que han dejado la negociación en un punto muerto y, finalmente, ha provocado que la operación sea inviable.

En concreto, la compañía acusa a Competencia de que los compromisos exigidos "excedían el contexto de la operación y limitaban de forma desproporcionada la actividad comercial, impidiendo operar en el mercado con normalidad". Estas trabas provocaron una "demora material" en el cierre de la operación que perjudicaba los intereses de ambas partes, lo que ha precipitado la renuncia.

El portal va un paso más allá y acusa al supervisor de competencia de "haber querido aprovechar la compra de un portal más pequeño para regular la estrategia comercial de Idealista en el futuro, tuviera o no relación con Kyero". Así, cree que la gestión de este expediente y su abrupto final "lanza un mensaje desesperanzador para el crecimiento de las compañías tecnológicas europeas. A veces, la rigidez de las autoridades de la competencia de la UE acaba favoreciendo el crecimiento de compañías no europeas en Europa a costa de las empresas tecnológicas nacidas en el entorno de la UE", ha defendido.

El anuncio de la compra se realizó hace casi un año, en diciembre de 2024, y estaba a la espera de la aprobación por parte de las autoridades de competencia en España y en Portugal, después de que hayan pasado varios meses para tratar de encontrar una solución razonable que acomodara las exigencias de la CNMC que, pese al interés de las dos partes, lo ha hecho imposible.

Por ello, la compañía inmobiliaria ha pedido acabar con la hiperregulación a la que se tiene sometidas a las empresas en Europa y ha insistido en que "no parece razonable que aspirando a un mercado único europeo que compita con otros mercados globales haya 52 autoridades de la competencia a nivel nacional y regional".

La compañía cita el informe realizado hace un año por el exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para señalar que "la fragmentación regulatoria en Europa, la lentitud de los procesos de autorización y la falta de escala en el mercado único obstaculiza que empresas europeas puedan competir con gigantes estadounidenses y asiáticos". "Lamentablemente, Draghi acertó en su diagnóstico y no hay un futuro optimista para el sector tecnológico europeo".