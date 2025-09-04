Ifema Madrid acoge las ferias Intergift, Bisutex, Madridjoya y Momad

Un año más Ifema Madrid celebra su gran macroevento profesional en el que los profesionales del sector de la moda, el calzado, el diseño, la joyería o los regalos, tienen una oportunidad única de descubrir las nuevas tendencias, posicionar su marca ante compradores cualificados, y generar alianzas estratégicas en un entorno profesional de primer nivel.

La organización reúne en un formato coordinado sus cuatro grandes ferias Intergift, Bisutex, Madridjoya y Momad aprovechando las amplias instalaciones de su Recinto Ferial, para permitir que los asistentes puedan visitar cada una de ellas, maximizando la experiencia profesional. Alrededor de 900 empresas y marcas relevantes, muchas de ellas de carácter internacional, han confirmado su presencia en uno de los eventos más destacados que tendrán lugar este año.

Intergift

La feria por excelencia de la decoración y el regalo Intergift reunirá del 10 al 13 de septiembre a más de 250 marcas innovadoras, diseñadores, distribuidores y retailers, dedicando los pabellones 3 y 5 para el sector Home, y el pabellón 7 para todo lo relacionado con los regalos. Variedad, calidad e internacionalización serán las claves de esta nueva edición, donde el salón acogerá las últimas colecciones de marcas procedentes de más de 12 países, con las miradas puestas en la temporada de otoño e invierno de 2025/2026, así como las campañas de Navidad.

El Espacio NEO de Intergift acogerá a más de 30 marcas de primera línea con colecciones vanguardistas, afianzándose como escaparate clave para conocer lo último en artículos de regalo, papelería, gadgets y complementos para el hogar.

Además, el Speaker’s Corner de Intergift reunirá a expertos y empresas del sector para compartir tendencias, innovación y nuevas herramientas en ámbitos como la sostenibilidad, la tecnología, el marketing digital o la creatividad aplicada al sector.

Bisutex

Entre el jueves día 11 y el sábado 13 de septiembre, Bisutex mostrará toda la oferta expositiva del sector de la bisutería y los complementos, consolidándose como el encuentro clave para el sector. Aprovechando los más de 5.100 m2 de exposición que ofrece el pabellón 8 del recinto ferial, la feria reunirá a más de 200 empresas expositoras y a 280 marcas procedentes de 14 países. El espacio de los stands Minis acogerá las propuestas de jóvenes diseñadores incluyendo la bisutería de autor creativa realizada con materiales naturales. Además, por primera vez se ha celebrado el concurso para diseñadores emergentes Bisutex Talents, una iniciativa que busca apoyar la creatividad y el talento de los jóvenes diseñadores que persiguen una proyección internacional.

Madridjoya

El Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia reunirá, del 11 al 14 de septiembre, en los pabellones 4 y 6 del Recinto Ferial, a cerca de 200 marcas en una edición en la que la alta joyería tendrá un papel protagonista. Los asistentes podrán encontrar creaciones en oro con diamantes, rubíes, zafiros o esmeraldas que brillarán en colecciones exclusivas de las más de 30 firmas nacionales e internacionales que se darán cita.

Madridjoya reunirá en su Foro Imagen ponencias de alto nivel que llevarán a debate los retos y las oportunidades del sector. Durante la jornada del viernes día 12 se abordarán temas sobre sostenibilidad, así como temáticas relacionadas con la importancia de la formación en la industria joyera, o las tendencias tecnológicas aplicadas al sector.

Momad

Los profesionales de la moda, el calzado y los accesorios tienen una cita ineludible en el salón Momad que este año se celebra del 11 al 13 de septiembre y estrena nueva ubicación en el pabellón 10 con el fin de favorecer el tránsito profesional con el resto de ferias del universo lifestyle que se celebrarán durante la misma semana. Más de 300 marcas entre las que se encuentran Vilagallo, Surkana, Nuñez de Arenas, Matilde Cano o Carla Ruiz, trasladarán a la feria valores que definen una forma de crear y entender la moda más respetuosa, con identidad propia y orientada a un consumidor que valora el origen, la calidad y el compromiso social y medioambiental.

La pasarela de Momad será un escaparate internacional de tendencias que combinará la creatividad de los desfiles con un espacio de conocimiento para profesionales. Entre sus novedades destacará la participación especial de Bogotá Fashion Week, junto a colecciones de ADA, Fundisma, propuestas vinculadas a Bisutex y ponencias de la mano de expertos del sector. Con este calendario de eventos la capital vuelve a destacar por su capacidad de atraer talento, inversión y tendencias, características que convierten este escenario en un enclave de referencia a nivel internacional.

La capacidad de Ifema Madrid de acoger encuentros profesionales de alto nivel refuerzan el atractivo de la celebración conjunta de todas estas ferias, destacando por su capacidad de atraer talento, inversión y nuevas tendencias.