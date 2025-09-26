Ilia Topuria tienta a la UFC para pelear en la Casa Blanca: "¿Quién apuesta conmigo a que soy el combate estelar?"

Ilia Topuria sabe cómo manejar las redes sociales. Su alcance y su relevancia hacen que todo aquello que publique se haga viral en cuestión de momentos. Y no es para menos. El hispano-georgiano es actualmente la estrella de la UFC, y todo lo que toca lo convierte en oro.

Sus actuaciones dentro de la jaula han provocado que el campeón sea una de las figuras más relevantes de la compañía, generando una gran expectación entre los aficionados, que llenan los estadios para verle a él.

Es por ello que Ilia Topuria utiliza sus redes a modo de captación. Y es que recientemente el hispano-georgiano ha publicado un mensaje donde desliza la posibilidad de participar en uno de los eventos más especiales de la UFC en 2026.

Topuria quiere participar en el UFC de la Casa Blanca

En los últimos meses, la noticia más destacada de la UFC ha sido la intención de organizar un evento en el interior de la Casa Blanca. Donald Trump y el presidente de la UFC, Dana White, acordaron que dicho evento sería una realidad. La compañía celebrará una cartelera numerada en los jardines de la Casa Blanca en 2026 como parte del programa de actos de 'América 250' en conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de 1776.

Para el evento, Dana White quiere incluir a algunos de los peleadores más mediáticos, entre ellos Conor McGregor. El irlandés se ha ofrecido para participar y todo apunta a que será su regreso después de varios inactivo.

Sin embargo, a Conor se le ha sumado Ilia Topuria. Hace escasas horas, el hispano-georgiano ha deslizado la posibilidad de estar presente en la Casa Blanca a través de un mensaje en X: "¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el evento principal en la Casa Blanca?", aseguraba.

Todo pasa por pelear a principios de año

Y es que aunque parece un posibilidad lejana, lo cierto es que Dana White podría contemplar su participación en el mes de junio. No obstante, cuesta pensar que Ilia Topuria se mantendría inactivo hasta mitad de año.

Por ello, las posibilidades pasan por que el campeón volviese a principios de 2026, es decir, entre enero y febrero, tal y como afirmó Arman Tsarukyan, para hacer su segunda pelea del año en junio. Lo cierto es que aún no se han producido las negociaciones entre la compañía e Ilia, por lo que es imposible saber cuáles serán los pasos a seguir.

Su próximo combate es un misterio, aunque en las próximas semanas es posible que vayan avanzando las discusiones. Aún así, la intención de Ilia Topuria es clara, y las opciones de que esté en el UFC de la Casa Blanca son reales.

Conor McGregor, la gran estrella

El que sí estará en la casa presidencial de Estados Unidos es Conor McGregor. Tras haber dialogado con Dana, el irlandés se está tomando en serio su regreso y ha vuelto a los entrenamientos. Aún faltan varios meses hasta que dicho combate se produzca, pero lo cierto es que el excampeón quiere estar presente y debe estar en forma después de varios años sin pelear.

No obstante, las peleas podrían empezar a confirmarse a partir de febrero, tal y como confirmó Dana White durante una entrevista. Además, fue optimista con la participación de Conor: "Empezaré a hacer esta cartelera en febrero. Si todo sale bien, Conor podrá estar en ella", confirmaba.