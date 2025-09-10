Imaz (Repsol) apuesta por EEUU como salvavidas energético de España y Europa frente al gas ruso

"Creemos en Estados Unidos”. Esta frase de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha resonado con fuerza en el X Foro de la Energía organizado por El Economista. Imaz considera que España puede afrontar una posible prohibición total de la Unión Europea a la importación de gas ruso gracias en gran parte al suministro procedente de Estados Unidos. Este mensaje se producen en medio de un debate aún candente sobre el pulso geopolítico con Rusia y la dependencia energética de Europa de su gas.

El ejecutivo ha destacado que los contratos de Repsol con Estados Unidos suponen ya el 30% del consumo nacional de esta materia prima, una baza estratégica frente a las incertidumbres del mercado internacional. Sin embargo, el respaldo a Washington vino acompañado de críticas a Bruselas. Imaz ha acusado a la UE de cometer “errores” al renunciar a producir gas en territorio europeo y de practicar una “hipocresía continental”, al presumir de reducción de emisiones mientras externaliza su producción y, con ella, parte de su huella de carbono.

Sobre la posible prohibición del gas ruso, Imaz ha explicado que las empresas necesitan que sea una decisión legal a nivel de la Unión Europea para poder romper sus contratos con Rusia por causa mayor, ya que si no es así se exponen a multas si dejan de pagar. "Si las autoridades europeas entienden que hay que hacerlo Repsol y el sistema español están preparados", ha concluido.

En este sentido, cabe destacar que España redujo en julio las importaciones de gas ruso un 72% hasta su nivel más bajo desde que empezó la guerra en Ucrania. Rusia pasó de ser el tercer mayor proveedor de España de gas en junio al quinto en julio, con el 6,9% del suministro, frente al 21,3% de 2024. En su conjunto, las importaciones de gas de España en julio ascendieron un 11,6%, hasta los 30.949 GWh, de los cuales 2.150 GWh procedieron de Rusia.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha introducido un matiz más cauteloso. Aunque coincide en la necesidad de diversificación del suministro, ha alertado sobre los riesgos de apoyar la competitividad europea únicamente en el gas estadounidense, cuyo transporte multiplica por tres el coste energético. “No podemos basar la economía en combustibles fósiles si queremos ganar al resto del mundo”, ha advertido, apostando en cambio por acelerar la transición hacia una economía verde.

"Tenemos que desarrollar la economía verde", ha advertido Wetselaar, ya que según ha advertido "si seguimos basando la economía en combustibles fósiles no vamos a ganar al resto del mundo". A este respecto, ha recordado a Imaz que "reservas de petróleo y gas no tenemos en Europa".

El debate ha dejado claro que, mientras España y Europa buscan blindarse ante un posible corte definitivo del gas ruso, hay dos vías igual de válidas y complementarias para afrontar este escenario: confiar y depender de EE UU como solución más inmediata y a la vez apostar por la energía renovable como garantía de futuro. De hecho, aunque el foco de Repsol en el debate ha estado centrado en el gas de EE UU, el pasado mes de julio Imaz reafirmó el compromiso de Repsol por seguir invirtiendo en EE UU en renovables tras implementarse un nuevo marco normativo positivo.