Impulso a la movilidad digital y sostenible con ayudas para la transición eléctrica

La movilidad está cambiando a gran velocidad. Las empresas y los particulares buscan soluciones más ágiles, transparentes y respetuosas con el medio ambiente. En este escenario, Leasys, la compañía conjunta de Stellantis y Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, se posiciona como un referente en España. Su CEO, Alejandro Barrau, explica cómo la empresa está transformando el renting tradicional en una experiencia digital, flexible y sostenible.

Digitalización: herramientas que marcan la diferencia

Para Leasys, la digitalización es una forma de mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión. «Hoy no basta con ofrecer vehículos; hay que dar soluciones que aporten control, transparencia y eficiencia», afirma Barrau. Entre las herramientas más destacadas se encuentra Connect Fleet, diseñada para empresas que necesitan gestionar sus flotas en tiempo real. Esta plataforma permite monitorizar vehículos, optimizar rutas y reducir costes operativos, todo desde un único panel.

Por otro lado, My Leasys y su aplicación móvil ofrecen a los clientes particulares y corporativos la posibilidad de gestionar contratos, pagos y servicios de forma sencilla, sin desplazamientos ni trámites complejos. «Queremos que el cliente tenga el control total de su movilidad, con procesos rápidos y claros», añade el CEO.

La movilidad está evolucionando y, con ella, las expectativas de los usuarios. Leasys, la compañía conjunta de Stellantis y Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, apuesta por una transformación profunda basada en la digitalización, la flexibilidad y la sostenibilidad. Al frente de esta evolución en España está Alejandro Barrau, CEO de Leasys España, quien destaca la importancia de adaptarse a un cliente cada vez más conectado y exigente.

«La clave hoy no está solo en ofrecer vehículos, sino en proporcionar experiencias digitales integradas que acompañen al usuario en cada paso», afirma Barrau. En ese sentido, Leasys ha desarrollado una estrategia clara que pone la tecnología en el centro de su modelo de negocio, facilitando procesos, reduciendo tiempos y mejorando la relación con el cliente.

Un ejemplo de esta apuesta es la nueva plataforma de e-commerce de Leasys, que permite suscribir un contrato de renting de manera 100% online de manera sencilla, rápida y segura, en solo unos clics y desde cualquier dispositivo. Un nuevo canal digital que Leasys abre para sus clientes, tanto empresas como particulares, en el que pone a su disposición un amplio catálogo de ofertas multimarca.

«La transformación digital es entender al cliente, ofrecerle inmediatez, transparencia y control sobre su experiencia de movilidad», explica Barrau. Esa visión ha guiado los recientes avances de la compañía, que también ha incorporado nuevas funcionalidades para empresas, como la solución Connect Fleet, que permite gestionar flotas comerciales en tiempo real.

Pero la digitalización no camina sola. Barrau subraya que «la movilidad del futuro es también una movilidad sostenible». En este sentido, Leasys impulsa programas como e-MOVE, centrado en el renting de vehículos eléctricos, e iniciativas como la ayuda CAES, que ofrece ventajas económicas para quienes adquieren un vehículo eléctrico, facilitando la transición hacia una movilidad más limpia. Estas acciones no solo promueven el uso de tecnologías sostenibles, sino que también hacen más accesible la transición energética para los usuarios, con una ventaja doble ECO: ecológica y económica.

«La combinación entre sostenibilidad y digitalización es fundamental. Es lo que nos permite ofrecer una movilidad moderna, eficiente y alineada con los objetivos de la compañía», sostiene Barrau. Según el CEO, el perfil del cliente ha cambiado: valora más la flexibilidad, la conveniencia y el impacto que genera su movilidad en el entorno.

Para Barrau, el reto de Leasys es claro: ser protagonista en el cambio del modelo de movilidad. «Queremos ser más que una empresa de renting. Somos un socio de movilidad, con soluciones adaptadas a cada necesidad, basadas en tecnología, sostenibilidad y cercanía», concluye.

Con esta visión, Leasys avanza hacia un ecosistema de movilidad donde el vehículo es solo una parte de una experiencia más amplia, personalizada y digital.