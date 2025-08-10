Inaugurada una línea marítima para llevar camiones de carga entre Marruecos y los Países Bajos

La empresa Samskip ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de transporte marítimo, diseñada específicamente para exportadores de productos frescos. Representa una alternativa al transporte por carretera para las frutas y hortalizas marroquíes. También se ha firmado un acuerdo a largo plazo con la Junta de Frutas de Marruecos para fortalecer esta nueva solución logística.

Samskip ofrece salidas semanales sin escalas y un servicio integrado que garantiza un despacho de aduanas y un transporte terrestre sin problemas de productos perecederos a los principales mercados europeos.

“ Esta nueva conexión marca un hito importante, no solo para Samskip, sino también para toda la cadena de suministro entre Marruecos y el norte de Europa ”, afirmó Ólafur Orri Ólafsson, director comercial de la empresa.

Gracias a sus capacidades de transbordo y cross-docking en Róterdam, Samskip afirma que puede realizar entregas a clientes de toda Europa, incluyendo Noruega, Polonia, Suecia, Finlandia y los países bálticos, en tan solo unos días desde su llegada a Róterdam. Las entregas desde Agadir a Irlanda pueden completarse en tan solo seis días, según la empresa.