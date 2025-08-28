Los incendios han afectado a más de 50.000 autónomos

La organización de autónomos UPTA calcula que el número de trabajadores autónomos afectados por los incendios de este verano, de manera directa o indirecta, ha superado las 50.000 personas, y ha pedido celeridad en las ayudas aprobadas.

UPTA considera "insuficientes" las ayudas autorizadas en el Consejo de Ministros del pasado martes, por lo que ha reclamado una mayor cuantía económica para los autónomos y pequeños negocios afectados.

Asimismo, UPTA ha demandado la activación urgente del cese de actividad extraordinario, al ser uno de los mecanismos clave de protección para los trabajadores autónomos que han visto su negocio totalmente paralizado o que han sufrido una significativa caída de la facturación debido a la magnitud de los incendios en los municipios y localidades.

Por otro lado, ha pedido que el acceso a esta prestación contributiva, así como a las ayudas, sea un proceso "ágil y sencillo" y que se evite al máximo el exceso de burocracia para que los autónomos puedan disponer de todos los mecanismos de ayuda de forma inmediata.

A su vez, la organización subraya la necesidad de reducir la carga administrativa en las comunidades autónomas a la hora de la concesión de las ayudas. En este sentido, UPTA ha explicado que ya ha iniciado las conversaciones con la Xunta de Galicia, una de las comunidades afectadas por los incendios, para la puesta en marcha de las ayudas necesarias a los colectivos más afectados, incluyendo agroganaderos y negocios locales de diversa índole, como restauración y comercios de alimentación.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha advertido de que los autónomos "no pueden ser nuevamente olvidados" y quedarse al margen de las ayudas. "Pedimos al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos que actúen con la urgencia que exige la situación y que garanticen que los autónomos y pequeños negocios afectados reciban apoyo económico real, suficiente y rápido", defiende.