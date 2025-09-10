Inditex vuelve a batir récord de beneficios en su primer semestre con 2.791 millones de euros pero ralentiza su crecimiento

Inditex volvió a cerrar su primer semestre fiscal (febrero-julio) con beneficio récord. Sin embargo, el gigante textil mejoró su rendimiento tímidamente, por debajo de las expectativas del mercado. Según ha informado hoy miércoles, la multinacional logró durante el periodo una mejora del 0,8% de sus ganancias, hasta los 2.791 millones de euros, por debajo de lo esperado por el consenso de analistas de Bloomberg, que preveían una mejora del 1,9%, hasta los 2.822 millones. El avance, además, es bastante inferior al que registró en 2024, cuando su beneficio creció más de un 10% en el mismo periodo.

También se ha quedado corto respecto a las previsiones en ventas, con una facturación total de 18.357 millones de euros tras mejorar un 1,6% frente a los 18.500 que anticipaban los analistas. A tipo de cambio constante, sus ventas avanzaron un 5,1%.

El resultado operativo (ebitda) de Inditex creció un 1,5% y se situó en 5.114 millones de euros. El ebit creció un 0,9%, hasta 3.572 millones de euros, y el resultado antes de impuestos un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

A pesar de la tímida mejor de sus beneficios, Inditex considera que la ejecución de su modelo de negocio ha sido buena con un crecimiento del 1,5% de su margen bruto, hasta 10.703 millones de euros, situándose en el 58,3% de las ventas, cinco puntos básicos por debajo del primer semestre de 2024.

Su posición financiera neta retrocedió ligeramente hasta los 10.012 millones de euros frente a los 10.911 que tenía el pasado ejercicio.

Buen arranque de segundo semestre

Como hace habitualmente, Inditex ha avanzado cómo ha arrancado su segundo semestre y, a este respecto, ha asegurado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno "han sido muy bien recibidas por nuestros clientes". Sus ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024, según ha destacado.

Pese al buen arranque de su segundo semestre, la compañía anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025, aunque también confía en un margen bruto estable (+/-50 pb).

Inditex, que ha detallado que opera en 214 mercados con baja cuota de mercado en un sector fragmentado, ha añadido que continúa con la optimización de tiendas sy que espera que esto "impulse nuevas mejoras en la productividad. Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una fuerte venta online", según detalla.