La industria española se enfrenta a un déficit de talento técnico que amenaza su competitividad

La industria española afronta uno de sus mayores desafíos: garantizar el relevo generacional y atraer el talento técnico necesario para mantener su competitividad. Así lo refleja el informe El sector industrial en España, elaborado por GAD3 para Finanzauto, que analiza la situación actual del sector y su impacto económico, laboral y social.

Según el estudio, solo el 12,7% de los estudiantes españoles cursa Formación Profesional (FP) de ámbito industrial, y apenas el 3,3% de las empresas participa en programas de FP dual. Mientras tanto, el sector acumula más de 100.000 vacantes sin cubrir por falta de perfiles cualificados.

Los expertos consultados coinciden en señalar "un problema de percepción entre los jóvenes", que siguen asociando la industria con un entorno "duro, sucio y masculinizado". Esta brecha vocacional, advierten, está dificultando la renovación generacional del sector.

Un empleo estable, cualificado y con futuro

El informe subraya que la industria es uno de los principales generadores de empleo estable en España: el 90% de los contratos son indefinidos y los salarios superan en un 18% la media nacional. Además, más de la mitad de los trabajadores (52%) cuenta con formación técnica o universitaria, y el sector da empleo directo a casi tres millones de personas.

Estos datos consolidan a la industria como uno de los grandes motores del empleo cualificado, capaz de combinar estabilidad, especialización e innovación. De hecho, el 38% de las empresas innovadoras pertenecen al ámbito industrial, concentrando casi la mitad del gasto privado en I+D.

"Tenemos que volver a emocionar a los jóvenes con la industria. Mostrarles que detrás de cada máquina hay tecnología, innovación y propósito. Si logramos que las nuevas generaciones sientan orgullo por producir, innovar y transformar, estaremos garantizando no solo el futuro del sector, sino el del país entero", afirma Ramón González Gallardo, director de Recursos Humanos de Finanzauto.

El estudio destaca que la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas será clave para revertir la escasez de talento técnico y consolidar un ecosistema industrial más competitivo.

Este "triángulo de innovación" se perfila como una de las grandes palancas para conectar la formación con la realidad productiva y generar nuevas oportunidades profesionales.

Según los resultados del informe, la ciudadanía identifica a las universidades y los centros de investigación como los actores más capaces de impulsar la modernización del sector, por delante incluso de la administración pública o de las grandes compañías. Su papel se considera esencial para transferir conocimiento, fomentar la cualificación y garantizar que la industria española avance hacia un modelo más sostenible y tecnológicamente avanzado.