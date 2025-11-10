Los ingresos de los españoles crecen la mitad que en la OCDE

Los ingresos reales disponibles de los hogares españoles subieron en el segundo trimestre del año un 0,17%, la mitad que el 0,41% de subida que registró la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según ha difundido este lunes el 'think tank' de países.

El alza en la renta de los españoles es de las menores registradas en el bloque de países. Solamente dos países registraron avances menores: Austria (+015%) y Canadá (0,16%). Asimismo, otros cuatro países registraron contracciones: Australia (-0,31%), Dinamarca (-0,54%), Países Bajos (-0,58%) y Chile (-0,59%).

La OCDE ha explicado que el PIB per capita registró un incremento del 0,5% en el segundo trimestre, una aceleración de cuatro décimas respecto al primer trimestre del año y de una décima en comparación con un año antes.

En el caso de España, el crecimiento estuvo en línea con el bloque de países, ya que creció en esta medida a un ritmo del 0,53%, por encima de países como Francia (+0,27%), Alemania (-0,18%) o Italia (-0,04%).

Los ingresos reales están integrados por todo tipo de remuneraciones como los salarios, las rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que perciben las familias, y a eso se le descuentan los impuestos para determinar el dinero que finalmente les queda disponible.

En el segundo trimestre, progresaron más que en el primero en 12 de los 19 países para los que la OCDE ofrece datos, y en particular en Polonia, con un alza del 3,1% gracias a la reducción de la inflación y a un incremento de las prestaciones sociales y de las rentas de la propiedad. El PIB por habitante en Polonia mejoró un 0,9% entre abril y junio.