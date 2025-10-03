La investigación europea del gran apagón concluye que se debió a una "cascada de sobrevoltaje" y no a las renovables, pero elude señalar culpables

El apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por España y Portugal, según el informe técnico publicado hoy por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). No obstante, el análisis elude señalar culpables.

Este viernes, después de cinco meses de recopilar datos de los gobiernos y actores implicados tras el "blackout", Entso-E presentó su informe "factual", con el que el organismo busca ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido" mediante la recopilación de los hechos.

No obstante, este informe no será el definitivo, ya que el organismo trabaja en uno final, que espera vea la luz en el primer trimestre de 2026, y que será un análisis detallado de las causas raíz y recomendaciones para prevenir futuros incidentes similares en el sistema eléctrico europeo.

Motivos del cero eléctrico

"El problema aquí no es que hubiera renovables, sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje. La buena noticia es que se puede hacer del mismo modo que en la generación clásica", ha explicado a la prensa el presidente de Entso-E, Damián Cortinas, preguntado por la responsabilidad de las fuentes de generación verde.

El voltaje es el nivel de energía y debe mantenerse en ciertos límites. Una causa clásica en los apagones es una caída del voltaje porque se produce un desequilibrio entre oferta y demanda.

"Un problema de voltaje debe resolverse a nivel local, cerca de donde ha ocurrido. Lo que quiere decir que necesitas tener capacidad de regularlo en el sistema. Es una tecnología muy vieja, no es nada nuevo. Tenemos que ver si el nivel de voltaje de control que requieren la mayoría de países es suficiente a día de hoy", ha añadido Cortinas.

Influyeron factores como la desconexión repentina de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia y un aumento de la tensión, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

Cortinas ha dejado claro que el objetivo de este informe, realizado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión -incluido el operador español Red Eléctrica de España (REE)- y autoridades reguladoras de toda Europa y basado en una amplia recopilación de datos de unidades generadoras, usuarios significativos de la red y operadores de sistemas de transmisión y distribución, no es el de señalar culpables, ya que eso corresponderá a las autoridades, sino el de "promover la transparencia, el aprendizaje y la mejora" mediante una explicación "técnica y objetiva de lo sucedido".

"La función de Entso-e no es atribuir responsabilidad a ninguna de las partes. Este no es nuestro mandato. No somos un organismo policial. No somos un organismo judicial. Sabemos que los problemas de responsabilidad son muy graves, especialmente en España. Este no es el objetivo de este informe. Es algo que las autoridades españolas asignarán cuando llegue el momento", dijo.

Cronología

Según la cronología que ha realizado Entso-e a partir de los datos que ha recopilado, la mañana del 28 de abril se caracterizó por un aumento progresivo de la generación renovable, una bajada de precios en el mercado diario y un aumento de las exportaciones españolas de electricidad (5 GW en total).

A partir de las 09:00, la variabilidad de la tensión en España empezó a crecer, aunque no se detectaron oscilaciones significativas hasta las 12:03, cuando "el sistema se colocó bajo estrés".

Durante la media hora previa al apagón, se observaron dos periodos principales de oscilaciones en el sistema eléctrico europeo y, para amortiguarlas, los operadores redujeron exportaciones España-Francia, acoplaron líneas internas en el sur y cambiaron el modo de operación del enlace franco-español. "Redujeron las oscilaciones, pero aumentaron la tensión en el sistema ibérico", apunta Entso-E.

A partir de las 12:32:00 se produjeron varios disparos importantes, con la pérdida de 208 megavatios (MW) de generadores eólicos y solares distribuidos en el norte y sur de España, más 317 MW de aumento de carga neta en redes de distribución, probablemente por desconexión de pequeños generadores fotovoltaicos en tejados.

El impacto de los techos solares es "muy difícil de investigar", pero los expertos intentarán profundizar en ello, ha asegurado el director de operaciones del operador austríaco APG, Klaus Kaschnitz, que ha copresidido el comité que ha elaborado el informe.

Además, un transformador que alimentaba infraestructuras de generación fotovoltaica, termosolar y eólica saltó en Granada a las 12:32:57 para proteger la red de sobretensión y unos segundos más tarde se perdieron otros 725 MW de fotovoltaica y termosolar en Badajoz, sin que las causas se hayan esclarecido aún.

Otros 950 MW de generación eólica desaparecieron a continuación en Segovia, Huelva, Sevilla y Cáceres, en algunos casos por "sobretensión" y en otros "sin causa identificada", agregan los expertos. En total, en menos de 20 segundos se perdieron 2,5 gigavatios (GW) de generación renovable en España.

Muchas de las unidades desconectadas consumían potencia reactiva, lo que ayudaba a mantener la tensión. Al perderse sin compensación, la tensión aumentó rápidamente en toda la red ibérica. Perdió sincronía y se activaron automáticamente planes de defensa y corte de carga, pero no lograron evitar el colapso. La conexión con Marruecos se cortó y las líneas con Francia se abrieron por protección. Cinco segundos después el sistema ibérico colapsó y los enlaces con Francia dejaron de funcionar.

Portugal completó la restauración de la red de transporte a las 00:22 del 29 de abril, y España lo hizo en torno a las 04:00.