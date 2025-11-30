Íope Ventures invierte en ocho innovadoras startups de seguros

Íope Ventures, el vehículo de inversión de Wayra y Telefónica Seguros, ha invertido en dos años en 8 startups de los sectores Insurtech y Fintech. Mediante estas inversiones, Íope Ventures participa en el objetivo de acercar productos y servicios innovadores de este sector a los clientes de Telefónica Seguros, en línea con su estrategia de Open Innovation.

En este sentido, Augusto Pérez Arbizu, director global de Riesgos y Seguros de Telefónica, destaca que «en Telefónica Seguros queremos ser actor de referencia en la transformación del sector y redefinir la manera en que se diseñan, distribuyen y gestionan los seguros. Íope Ventures aporta mucho para este objetivo». Esto se debe a que «mientras invertimos e impulsamos estas iniciativas, conectamos con la vanguardia en insurtech y ampliamos horizontes de nuestra innovación», concluye.

Íope Ventures enfoca su selección en startups de soluciones tecnológicas que se encuentran en fase de escalado y a las que financia con un máximo de 350.000 €. Aparte del capital, las empresas invertidas tienen acceso al equipo de Telefónica Seguros y Wayra.

Se trata de startups que destacan por su innovación y transformación del sector seguros, mediante la digitalización de procesos clave y a través de productos y servicios que abarcan toda la cadena de valor. Lo que significa que cubren las cuatro áreas principales del sector: procesos de comercialización, tecnologías de habilitación, suscripción, y gestión de reclamaciones.

Agilidad en indemnizaciones

El objetivo de Íope Ventures en la formación de su portfolio es cubrir los nuevos retos a los que se enfrenta el sector de los seguros ofreciendo, además, productos y servicios innovadores a los clientes.

En este sentido, los seguros paramétricos son una nueva categoría en pleno auge, un producto innovador que agiliza la tramitación y el pago automático de indemnizaciones cuando se producen eventos cuyas consecuencias se han previsto con anterioridad.

Nuevos retos del mercado

De hecho, la atenuación de los riesgos climáticos, la sostenibilidad y ESG son una de las tendencias del sector asegurador.

Un ejemplo de este tipo de seguros es Mitiga, una plataforma de Software as a Service (SaaS) que, mediante información científica, evalúa y analiza la exposición a riesgos del cambio climático.

También los ciberseguros, cuyo objetivo es proteger ante riesgos digitales como fraudes en línea, ciberataques, robo de datos y ataques ransomware. Estos productos están en plena expansión y se encuentran, por tanto, en la diana de las inversiones de Íope Ventures.

Otras de las novedades del sector asegurador son los productos embebidos y la interoperabilidad. Soluciones que usan las APIs –interfaz de programación de aplicaciones- y la colaboración con terceros para integrar los seguros en experiencias de compra digitales.

Weecover, participada por Íope Ventures e incluida en el portfolio de Wayra, es un ejemplo de startup dedicada a este nuevo segmento de los seguros embebidos y la interoperabilidad. Esta startup es una plataforma SaaS que digitaliza la gestión y distribución de seguros de forma omnicanal, 100% integrable y sin apenas desarrollo.

Del mismo modo, Foliume se ubica en esta nueva categoría. Se trata de un CRM impulsado por IA que permite a las corredurías de seguros aumentar su ratio de conversión póliza-cliente, optimizando la eficiencia operativa.

Cinco empresas más de los sectores Insurtech y Fintech forman parte, actualmente, del portfolio de Wayra. Una de ellas es Bdeo, que optimiza procesos de las compañías aseguradoras mediante la implantación de tecnología de inteligencia visual, que utiliza la IA para procesar y analizar datos visuales como fotos y vídeos, gracias a lo cual, mejoran los resultados de las aseguradoras y ofrece una experiencia adaptada al usuario.

Por su parte, Wenalyze, startup de Fintech, crea soluciones basadas en datos para empresas del sector asegurador, bancario y financiero. Esta plataforma SaaS está especializada en el análisis, categorización y enriquecimiento de transacciones financieras. Mediante su API de open banking permite aumentar la rentabilidad al descubrir nuevos canales de negocio, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente.

Íope Ventures también ha invertido en Vaitty, primera startup de neo-asistencia que integra servicios a medida para aseguradoras, bancos y retail. Vaitty es una plataforma tecnológica escalable que opera en cinco verticales: hogar, movilidad, dispositivos electrónicos, salud y mascotas, con el objetivo de mejorar la vida de las personas con servicios y soluciones.

Por último, Surein cierra el portfolio. Esta startup de Insurtech se dirige a las pymes europeas para proporcionar soluciones integrales y personalizados que se adaptan a sus necesidades.

Íope Ventures surge como una iniciativa especializada de Wayra, el corporate venture capital de Telefónica que invierte en el ecosistema emprendedor, y Telefónica Seguros.

Actualmente opera en diferentes mercados de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.