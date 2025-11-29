Javier Linares, asesor financiero: "Con esta regla que pocos conocen podrás gestionar tu dinero como un experto"

Se acercan las Navidades y con ellas los gastos propios de la temporada, desde regalos hasta desplazamientos y celebraciones. Para muchas personas esta época del año sirve como recordatorio de la importancia de planificar las finanzas y evitar sorpresas desagradables en los meses siguientes. La llegada de un nuevo año también despierta la posibilidad de iniciar nuevos propósitos, entre ellos la intención de mejorar la gestión del dinero y crear hábitos de ahorro más sólidos.

El inicio del 2026 puede ser la oportunidad perfecta para instaurar una rutina de ahorro que permita enfrentar con mayor seguridad los gastos del día a día. Tomar conciencia de cómo se distribuyen los ingresos y de qué manera se puede destinar parte de ellos a generar un colchón financiero es fundamental, sobre todo en un contexto donde la inflación mantiene los precios elevados y el coste de vida sigue aumentando. Los altos precios de la vivienda y de la cesta de la compra hacen aún más necesario pensar en el futuro para protegerse ante cualquier imprevisto.

Contemplar la creación de un fondo de ahorro no es solo un consejo financiero sino una práctica que puede mejorar la tranquilidad y la calidad de vida. Establecer prioridades y planificar los gastos desde principios de año permite no solo cubrir necesidades inmediatas sino también proyectar metas a medio y largo plazo. Aquellos que logran instaurar estos hábitos tienen más posibilidades de llegar a diciembre con un balance positivo y sin tensiones económicas. Al fin y al cabo, el hecho de ahorrar vela por nuestro "yo" del mañana desde la responsabilidad del presente.

La regla del 50/30/20: el inicio de tu rutina de ahorro

Javier Linares, emprendedor y asesor financiero conocido en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre inversiones, expone un método de ahorro a seguir que se ha popularizado durante los últimos años para obtener una gestión acorde a los ingresos mensuales de cada trabajador. Esta técnica, conocida como la regla del 50/30/20, permite organizar los gastos y las inversiones de manera equilibrada."Pocos la conocen, pero con esta regla podrás gestionar tu dinero como un experto", comienza explicando el profesional. Según Linares, se trata de un método que combina simplicidad y eficacia para cualquier trabajador que quiera controlar sus finanzas y prepararse para el futuro sin renunciar a disfrutar del presente.

"Primero, el 50% de tu sueldo debería ir para todo lo esencial, todo aquello en lo que prácticamente es imposible recortar educación, sanidad, vivienda y comida", agrega. Esta proporción asegura que las necesidades básicas estén cubiertas y que no se generen tensiones financieras que puedan comprometer la estabilidad mensual.

"Luego, el otro 30% va para todos esos costes que sin ser absolutamente imprescindibles para vivir, te hacen vivir mejor. Estamos hablando de gastar en ocio, ropa y viajes", esclarece. Según el asesor, destinar esta parte del presupuesto al disfrute personal permite mantener un equilibrio entre ahorro y calidad de vida."Y el último 20% va para lo más importante, ahorrar e invertir. Y, aunque no lo creas, es lo que va a marcar la diferencia y te va a permitir vivir tranquilo y tener una vida libre el día de mañana", sentencia.

¿Cómo gestionar 2.000 euros mensuales?

Para ilustrar el funcionamiento de la regla, Linares pone un ejemplo práctico. "Imaginemos que cobras 2.000 euros al mes, aunque se puede extrapolar al bolsillo de cada uno. El 50%, 1.000 €, se destinaría a alquiler, comida, transporte y otros gastos esenciales. El 30%, 600 euros, sería para ocio, ropa y viajes. Y el 20%, 400 euros, deberías invertirlo para asegurarte tu futuro", explica. Al mismo tiempo, también indica la posibilidad de que, en función del mes, estas cifras cambien, pero la clave reside en el equilibrio.