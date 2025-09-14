Javier Solís, experto en compra de vivienda, advierte claramente sobre los tres errores que no debes cometer al comprarte una casa

Las paredes no hablan, pero las actas de la comunidad de vecinos, sí. Y mucho. Antes de dar el paso definitivo en la compra de una vivienda, uno de los errores más comunes es obviar lo que sucede de puertas para afuera. Un examen detenido de estos documentos puede desvelar si el nuevo hogar es en realidad un auténtico polvorín de conflictos, con problemas de morosidad, disputas enquistadas entre propietarios o, peor aún, derramas de gran envergadura a la vuelta de la esquina que pasarán a ser responsabilidad del comprador.

De hecho, tan revelador como el ambiente vecinal es el estado oculto del propio inmueble. Una mano de pintura reciente o una decoración cuidada son técnicas habituales para enmascarar la realidad de una casa. Por ello, la figura de un arquitecto se vuelve indispensable para realizar una inspección técnica que vaya más allá de lo evidente y detecte posibles problemas estructurales o humedades camufladas. Este análisis profesional puede evitar que la compra se convierta en una hipoteca añadida en forma de reparaciones imprevistas en fontanería o instalaciones eléctricas.

Sin embargo, ni un edificio saneado ni una comunidad modélica sirven de nada si la legalidad del piso está en entredicho. La primera parada de cualquier comprador prudente debería ser el Ayuntamiento para consultar el historial urbanístico. Este trámite, a menudo olvidado, es crucial para confirmar la seguridad jurídica del inmueble, descartando expedientes sancionadores o afecciones por futuros planes urbanísticos, una recomendación que comparte Javier Solís en TikTok.

Los tres pilares para una compra sin sorpresas

Precisamente, el experto inmobiliario Javier Solís insiste en esta triple auditoría (comunitaria, técnica y urbanística) como el método infalible para proteger lo que para la mayoría de las familias es la mayor inversión de su vida. Solís advierte contra el peligro de dejarse llevar por la emoción del momento, un impulso que puede llevar a firmar contratos sin haber realizado las comprobaciones esenciales que diferencian una buena operación de un auténtico desastre.

En definitiva, actuar con la cabeza fría es la mejor garantía para que el sueño de estrenar casa no se transforme en un pozo de problemas financieros y legales. La ilusión es el motor de la búsqueda, pero solo el rigor y la precaución aseguran que la meta sea un verdadero hogar y no el inicio de una pesadilla.