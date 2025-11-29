José Elías, empresario: "Me ha llamado un gran partido político para explicarles cómo arreglar el problema de la vivienda"

En 2025 el mercado de la vivienda en España sigue mostrando un crecimiento sostenido de los precios, impulsado por la elevada demanda y la escasez de oferta. El precio medio de la vivienda en venta se sitúa actualmente alrededor de 2.153,4 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual cercano al 12,1% y conforma los máximos registros hasta la fecha. Esta tendencia coloca a muchos municipios y capitales de provincia en niveles de precios récord, especialmente en zonas urbanas y turísticas donde la presión sobre la vivienda es más intensa. La evolución constante de los precios mantiene a compradores y expertos atentos a posibles correcciones en el mercado.

Los máximos históricos se registran en ciudades como Madrid y Barcelona, donde los valores superan ampliamente la media nacional y muchas operaciones se cierran por encima de los precios de tasación anteriores. Este contexto refleja un mercado en el que los compradores compiten por propiedades limitadas, generando subidas adicionales y prolongando la dificultad de acceder a una vivienda propia. En paralelo, las diferencias territoriales se acentúan, dejando a las zonas periféricas con incrementos más moderados, pero igualmente significativos. La situación subraya la creciente brecha entre quienes pueden permitirse comprar y quienes deben buscar alternativas más económicas.

El mercado del alquiler también experimenta tensiones importantes. En octubre de 2025, el precio medio del alquiler alcanzó 14,5 euros mensuales por metro cuadrado, lo que supone una subida anual cercana al 11%. La oferta limitada de inmuebles disponibles y la alta demanda provocan que muchos hogares destinen una parte creciente de sus ingresos al pago de la renta, manteniendo el alquiler como un desafío económico para amplios sectores de la población. En conjunto, la evolución de la vivienda durante 2025 refleja un mercado fuerte, pero con problemas de accesibilidad y sostenibilidad que siguen sin resolverse. Por lo que la duda es clara, ¿cómo se puede resolver esta crisis a corto plazo?

¿Cuál es la solución para el problema de la vivienda?

José Elías, empresario multimillonario conocido por ser propietario de empresas como Audax Renovables o La Sirena, expuso en una entrevista con el portal GoHipoteca sus pareceres respecto a la crisis de vivienda actual que se vive en España: Respecto a la pregunta que le propone el entrevistador sobre cuál cree que es el principal problema, el emprendedor dio una respuesta a la cuestión en base a su experiencia profesional: "Yo construyo aproximadamente unas 300 viviendas de VPO al año. Yo arreglaría el problema de la vivienda de este país en cuarto de hora, veinte minutos", sentencia. Por ende, Elías cree firmemente que existe una solución pero que las instituciones no han intervenido aún.

Por otro lado, identifica el problema existente con el sistema de hipotécas de los bancos. "Las viviendas se venden por lo que el banco es capaz de financiarte, ni siquiera por lo que vale la vivienda, sino por la cuota que te queda", agrega. De esta manera, el funcionamiento de las mismas no depende exclusivamente del endeudamiento que muchos ciudadanos acometen.. "Si la cuota que te queda eres capaz de pagarla, pues cómprate la vivienda, no hay más", aclara. De esta manera, el empresario revela la clave fundamental para comprender los engranajes de esta estructura. "Pero cuando más o menos entiendes qué es lo que hace que alguien sea financiable o no y pueda comprar una vivienda de 200, de 300 o de 400 (mil), el problema se arregla", explica.

José Elías revela una anécdota singular

Al final de la publicación, el multimillonario cuenta una anécdota que es para no creersela, por la anomalía que supone."A mí me ha llegado a llamar a un gran partido político de España para decirme que les explicara cómo arreglar el problema", revela. En muchas ocasiones, Elías se ha pronunciado sobre la inoperancia de los partidos políticos respecto a esta variable y a la falta de medidas que regulen y aseguren el derecho fundamental de la vivienda digna. Pero con esta conversación muestra su descontento como consecuencia de la incredulidad que supone. "Me estás tomando el pelo, o sea, porque no puede ser. 'Claro, es que te hemos escuchado en las redes sociales' y yo no entiendo nada, de verdad", concluye.