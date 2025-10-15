José Elías, empresario millonario: “Un carnicero tiene más valor que los que presumen de ser emprendedores en redes”

Emprender en España no es tarea fácil y podría complicarse todavía más ya que el Gobierno ha planteado subir la cuota de autónomos. La propuesta para 2026 parte así de 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, elevando las cuantías "de forma desmesurada", hasta en un 104,9% hasta 2028. Parece complicado que esto salga adelante ya que PP, Junts, Vox, Sumar, CC y UPN lo rechazan.

Esto complicaría todavía más la situación de emprendedores y todo tipo de trabajadores por cuenta propia. El multimillonario empresario José Elías, conocido por ser propietario de empresas como Audax Renovables o La Sirena, compartió una publicación en X remarcando un tipo de emprendedor que es el que vive una situación más complicada en España: "Los empresarios de verdad no salen en Forbes", afirmó.

¿Quiénes son los verdaderos emprendedores?

José Elías desvela algunos de los empresarios que más sufren y los que merecen más reconocimiento: "Son los ferreteros, panaderos, fruteros…". Explica el motivo: "Son lo que hipotecan su casa para abrir una panadería. Los que se juegan los ahorros de toda su vida en una ferretería. O el fontanero que arriesga todo para montar su negocio". Este tipo de emprendedor vive al día y sufre para poder mantener su actividad.

El propietario de La Sirena los define así: "Esos tíos que cada mes se llevan el beneficio a casa no para comprarse un Rolex, sino para pagar nóminas, proveedores y seguir un mes más con las persianas arriba". Normalmente se da más valor a los empresarios con un gran éxito económico o con muchos seguidores en redes sociales, pero José Elías pide romper con eso:" Y es que el carnicero del barrio tiene más valor que la mayoría de los que presumen de ser emprendedores en redes sociales. El peluquero que abre su local también. Y el electricista que decide trabajar por su cuenta en lugar de estar a sueldo de otro".

¿Por qué lo tienen tan complicado en este sector?

José Elías lo explica de manera clara y directa: "Porque se juegan su patrimonio… y su tranquilidad". Además, señala que muchos problemas no dependen ni de ellos mismos: "Y lo hacen sabiendo que el sistema no está de su lado. Que las leyes están hechas para medir a todos con la misma vara, cuando un autónomo que factura 30.000 euros al año no tiene nada que ver con una empresa que factura millones".

Lanza una afirmación conocida por todo el mundo: "Emprender conlleva riesgos, todos lo sabemos". Sin embargo, hace una petición para que la actividad sea más segura: "Pero esos riesgos se podrían mitigar con leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional". Concluye con una petición: "Hay que apoyar a los verdaderos emprendedores". Para los grandes empresarios, aunque puedan tener momentos complicados, es más sencillo salir adelante, pero los propietarios de pequeñas empresas y autónomos sufren cada día.

El truco para triunfar

No se queda ahí, también recomienda rodearse de personas que desafían el pensamiento propio, que no se limitan a confirmar lo que uno ya cree saber. En un entorno donde las cámaras de eco pueden limitar la innovación, esta estrategia se convierte en una herramienta potente para evitar la autocomplacencia y fomentar una cultura de crecimiento real: "Rodearte de gente que piensa distinto a ti es de lo mejor que puede hacer uno".