José Elías, millonario, alerta sobre este tipo de inversiones: "Te puedes dar una hostia importante"

José Elías no es solo uno de los hombres más ricos de España, sino también uno de los más dispuestos a compartir su manual de instrucciones para el éxito. Con un patrimonio que supera los 900 millones de euros y ocupando el puesto 49 en la prestigiosa lista Forbes, el presidente de Audax Renovables y La Sirena ha adoptado un papel de guía empresarial en sus redes sociales, donde desgrana consejos para emprendedores e inversores con un estilo directo y cercano. Su popularidad también se debe a que no duda en compartir aspectos más personales de su vida, como cuando confesó que su primera pareja le dejó por alguien con más dinero, anécdotas que utiliza para ilustrar sus lecciones sobre los negocios.

De hecho, para el multimillonario catalán, la brújula que debe guiar cualquier negocio o inversión tiene un solo norte: la rentabilidad. Su visión se aleja radicalmente de los pelotazos y las ganancias rápidas para centrarse en una estrategia de largo plazo, basada en la solidez y el crecimiento sostenible. En sus intervenciones, insiste en la importancia de que cada inversor analice sus propias oportunidades y desconfíe de las fórmulas mágicas, en lugar de imitar ciegamente los movimientos de otros que aparentan haber triunfado.

Este enfoque en la disciplina financiera es una constante en sus consejos, llegando a explicar que el verdadero secreto de su riqueza no se basa en grandes lujos, sino en la reinversión constante y en evitar gastos innecesarios.

La fórmula del empresario: liquidez, renta fija y variable

En esta línea, Elías se muestra contundente al desmontar algunos de los mitos más extendidos en el mundo financiero. Afirma sin rodeos que las rentabilidades del 100 % simplemente no existen y lanza una seria advertencia sobre el peligro de invertir grandes porcentajes del patrimonio personal en activos de alto riesgo, como las populares "memecoins", cuya enorme volatilidad puede acarrear pérdidas realmente devastadoras, una advertencia que realiza desde sus perfiles públicos, según se puede leer en una publicación de El Periodico.

Por ello, frente a las estrategias especulativas, el empresario detalla que su propia cartera se fundamenta en una diversificación muy prudente. Esta se reparte en tres grandes bloques perfectamente diferenciados: una parte considerable en efectivo para disponer de liquidez inmediata ante cualquier oportunidad o imprevisto, otra porción destinada a la renta fija y una tercera en renta variable, siempre con un enfoque selectivo.

Asimismo, dentro de la renta fija, que constituye uno de los pilares de su estrategia de inversión, Elías muestra una clara preferencia por los bonos con vencimientos que oscilan entre los tres y los siete años. Con esta elección busca un equilibrio meditado entre la seguridad que ofrece este tipo de activos y un rendimiento que permita combatir la inflación y generar retornos estables a medio plazo. Su mensaje de fondo es, en definitiva, una llamada a la sensatez en un ecosistema a menudo dominado por la euforia y la especulación.