Juan, familia y trabajo

Juan Echevarría tuvo dos pasiones: su familia y su trabajo. Tener a su familia a su lado y el de Carmina era su máximo orgullo.

Con respecto a su trabajo nunca tenía suficiente y por donde pasó dejó una profunda huella. Tenía una memoria prodigiosa, incansable y una oratoria como pocos.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, fue merecedor de múltiples condecoraciones desde la Creu de Sant Jordi y la Cruz al Mérito Militar hasta la orden del Tesoro Sagrado de Japón.

Tocó todas las teclas desde la Dirección General de Correos hasta la Mutua Universal donde ejerció de presidente desde 2004 hasta el 2022.

Pasó unos años muy fructíferos desde 1982 hasta el 2000 en Motor Ibérica y luego con el acuerdo con Nissan ejerciendo de embajador nipón en Cataluña. La palabra y los consejos de Juan eran definitivos para los japoneses.

Llegó al sector eléctrico a través de la presidencia de FECSA y allí pudo hacer mucho más para la reordenación eléctrica inteligente pero las tecnoestructuras centralistas le cortaron las alas. Su independencia mental ponía siempre en aprietos a sus interlocutores.

Estuvo también muchos años en el Instituto Guttman al cual dio un gran impulso. Participó activamente en la fundación de la CEOE y fue miembro importante durante décadas de Foment del Treball. No había proyecto importante en la sociedad civil de los últimos cincuenta años en Cataluña al cual no se vinculara y ayudara sin pedir nada a cambio.

Hizo sus pinitos en política creando un partido, Solidaritat Catalana, que con solo unas semanas de vida se presentó a las elecciones de marzo de 1980 y no salió. Era un partido demasiado atrevido para aquellas épocas. Tuvo excelente relación con el president Pujol y también con el presidente González.

Nos deja una leyenda del mundo empresarial, un fenomenal conversador, un hombre de palabra, un magnífico padre de familia. Se nos va un hombre de los que ya no quedan. Quedará en la memoria.

Juan Rosell Lastortras