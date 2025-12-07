Juan Torres: «El capitalismo está empachado, ya no tolera reglas ni equilibrios»

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla acaba de publicar «Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra» (Deusto). Frente al cinismo tecnocrático y la propaganda populista, en este libro, el autor defiende la democracia desde el frente económico, con medidas claras, audaces y documentadas que pueden transformar el caos en una oportunidad real.

En su libro anterior, «Para que haya futuro», usted hacía una reflexión general sobre el porvenir. ¿Cómo surge este nuevo libro?

Aquel libro fue una especie de reflexión de fin de carrera, porque estaba próximo a mi jubilación como profesor y quería pensar cómo podría construirse un futuro de paz, equilibrio y democracia. Pero cuando lo terminé me di cuenta de que había quedado corto en el terreno económico. Pensé que sería mi último libro académico, pero veía que faltaba algo: explicar qué modelos de pensamiento, principios, formas de organización y políticas económicas alternativas podrían sostener ese futuro. Este nuevo libro es la prolongación lógica de aquel.

Sin embargo, el libro acaba girando hacia el análisis del trumpismo

Sí. Al empezar a escribir comprendí que estaba irrumpiendo un fenómeno que no era nuevo —ya hubo una primera presidencia de Trump— y que en Europa ya se habían aplicado políticas de «motosierra». Pero esta segunda etapa tendría rasgos más potentes. Entonces reorienté el libro para analizar qué significa realmente esta nueva vida del «trumpismo». Cuando hablo de «trumpismo» no me refiero solo a Donald Trump, sino a una corriente global de pensamiento y acción económica. Trump tiene una personalidad singular, pero sería un error pensar que todo se explica por su figura. Sus políticas —proteccionismo, aranceles, etc.— ya las había aplicado antes Estados Unidos. Lo que él hace es llevarlas a un extremo distinto.

Usted menciona el Proyecto 2025. ¿Qué es exactamente?

Es un plan de gobernanza elaborado por un importante «tanque de pensamiento», financiado por grandes empresas y con más de 400 especialistas. Está diseñado para un segundo mandato de Trump. Según mis últimas consultas, cerca del 60% de las 319 medidas previstas ya estaban aprobadas o en tramitación. Por eso digo que la presidencia de Trump no responde solo a decisiones personales, sino a intereses estructurados de grupos económicos y tecnológicos. Y no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos: hay dinámicas de gobernanza muy similares en otros países.

Afirma que Estados Unidos está en declive. ¿En qué sentido?

Desde la Segunda Guerra Mundial fue una potencia hegemónica en cinco pilares: el dólar, la industria, el comercio, la tecnología y el poder militar (a los que podríamos sumar la cultura). Hoy varios de esos pilares se debilitan. La industria y el comercio se deslocalizaron con la globalización. El dólar no ha sido sustituido, pero muchos países buscan reducir su dependencia. La deuda pública ronda ya los 37 billones de dólares: una caída incluso moderada del valor del dólar impactaría enormemente. Incluso en tecnología, donde Estados Unidos era la punta de lanza, está perdiendo terreno mientras China lo gana. Ese cruce es muy delicado. El único pilar claramente sólido sigue siendo el militar, lo que explica parte de su estrategia exterior.

¿Y cómo se refleja ese declive en la relación con Europa?

Estados Unidos ya no puede sostener a sus aliados como antes y les exige más contribución. Desde la lógica imperial, es comprensible. Pero desde la óptica europea es un golpe en la cabeza. Europa ha construido un proyecto que dice buscar autonomía, pero sin capacidad militar propia, sin un mando único, sin una estrategia energética autónoma y con una unión monetaria mal diseñada desde el inicio. Cuando se creó el euro, se ignoraron reglas básicas que cualquier estudiante de economía aprende: sin unión fiscal ni gobierno común, la moneda única estaba destinada a fallar. Europa funciona operativamente muy mal, y ahora estamos pagando ese error.

¿Puede explicar la metáfora de «la economía de la motosierra»?

Se refiere a un recorte brutal del gasto público que, en la práctica, no reduce realmente el gasto total. Ya ocurrió con Reagan: se recortó en servicios sociales, ayudas y administración pública, pero aumentó en gasto militar y ayudas a empresas, además de reducir ingresos públicos mediante rebajas fiscales. Donald Trump hizo lo mismo: prometió recortes enormes pero, en términos reales, la deuda aumentó. Igual que Milei en Argentina: hay mucha ideología en el discurso, pero en la práctica no se puede eliminar el Estado. Es como querer quitar la ley de la gravedad.

Usted sostiene que el trumpismo y el neoliberalismo extremo amenazan la democracia. ¿Cómo una política económica puede degradarla?

La democracia es un mecanismo para equilibrar intereses sociales. Pero cuando la concentración de renta es tan descomunal como la actual, ese equilibrio se rompe. Los diez multimillonarios más ricos del mundo ganaron en 2024 unos 730.000 millones de dólares. Para que diez españoles que ganan el salario medio alcanzaran esa cifra tendrían que trabajar 2,3 millones de años sin gastar nada. Esa concentración rompe lo que algunos llaman «capitalismo democrático». El capitalismo necesitó de la democracia para funcionar, pero ahora, tras décadas de políticas diseñadas para recuperar beneficios desde los años 70, el sistema está «empachado»: ya no tolera reglas ni equilibrios. Por eso figuras como Peter Thiel dicen que «la libertad es incompatible con la democracia»: libertad entendida como libertad para acumular sin límites.

¿Y en España? ¿Está nuestra democracia en riesgo?

Tenemos una democracia imperfecta. La representación es mejorable, la división de poderes está deteriorada y muchas instituciones funcionan según la mayoría que las nombra, no por su independencia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, se nombra mediante pactos entre partidos que intercambian apoyos. Eso contradice el espíritu constitucional. No somos una autocracia, pero el sistema se ha pervertido. Además, los secretarios generales de los partidos actúan como "césares": controlan nombramientos, instituciones y dinámicas internas. Esto ocurre gobierne quien gobierne.

¿Qué medidas económicas urgentes propondría para mejorar la democracia y la productividad?

Varias: Participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Mejoraría la productividad y actuaría como un freno a prácticas abusivas. Impulsar la negociación colectiva y pactos de renta, que generan estabilidad y previsión. Planificación estratégica del Estado a 10 años, junto a empresas y agentes sociales. No se trata de decir qué producir, sino de coordinar. Luchar seriamente contra la corrupción, que encarece todo y distorsiona la economía. Garantizar la competencia real, que hoy está limitada. Crear una banca pública especializada en financiar proyectos innovadores que la banca privada no asume. Hay miles de jóvenes con talento que podrían emprender, pero no tienen capital. Esto sería una inversión estratégica para el país.