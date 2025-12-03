Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los accidentes laborales: "Muchos trabajadores se quedan sin la prestación correcta"

Los accidentes laborales están a la orden del día. Solo el año pasado, más de medio millón de trabajadores en España sufrieron incidentes mientras estaban en su puesto, lo que evidencia la importancia de reforzar la prevención en el entorno profesional. A estos casos se suman cerca de 91.000 accidentes in itínere, aquellos que se producen al ir o volver del trabajo y que suponen aproximadamente el 14% del total. Estas cifras ponen de manifiesto que el riesgo no solo está presente en el puesto laboral, sino también en los desplazamientos diarios a la oficina.

El accidente de trabajo es "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", tal y como establece el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, hasta que el trabajador recupere por completo su salud, no es de extrañar que se ausente de su puesto, solicitando una baja laboral.

Aunque las mutuas desempeñan un papel fundamental a la hora de evaluar y gestionar las bajas por accidente laboral, su criterio no es la última palabra. Si un trabajador considera que su lesión está directamente relacionada con su actividad profesional, puede reclamar para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo, incluso cuando la mutua haya dictaminado lo contrario.

En esta línea, el abogado laboralista, Juanma Lorenta, explica en un vídeo en su cuenta de TikTok que cada vez son más los casos en los que "las mutuas no reconocen accidentes laborales que realmente lo son" como caídas en el trabajo, lesiones por sobreesfuerzo o empeoramientos de dolencias por causa laboral.

Este escenario hace que "muchos trabajadores se queden sin la prestación correcta, sin baja laboral adecuada o sin la protección que realmente les corresponde".

Este abogado ha asegurado que le "están llegando muchísimos casos y no los entiendo", que explica que "si has tenido un problema trabajando, es un accidente laboral, más todavía si no has tenido antecedentes de problemas del mismo tipo".

En estos casos en los que se niegan accidentes laborales, la mutua obliga al trabajador a que vaya a la Seguridad Social para que se dé de baja por enfermedad común y después pedir un cambio de contingencia. Algo que, para Lorente, "no tiene ningún tipo de sentido".

Por tanto, "si la mutua te ha dicho que no es laboral, no te lo creas a la primera. Revisa, reclama y documenta", explica este abogado.