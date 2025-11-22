Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si empiezas las vacaciones en esta fecha, estás perdiendo días"

Juanma Lorente, abogado laboralista, ha lanzado un aviso muy concreto sobre el inicio de las vacaciones: "Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa". Así lo explica en un vídeo publicado en TikTok (@juanmalorentelaboralista), donde detalla por qué empezar el descanso en según qué día de la semana puede suponer perder días de vacaciones.

En su explicación, Lorente parte de un supuesto muy habitual: una jornada laboral de lunes a viernes. En ese caso, sostiene que las vacaciones no deberían comenzar en viernes. El motivo está en el cómputo: las vacaciones son 30 días naturales, de modo que el sábado y el domingo se cuentan dentro de esos 30 días. Si el trabajador empieza sus vacaciones un viernes, el fin de semana siguiente se consume ya como parte de esos días de descanso, pese a que de normal no se trabaja. Según recalca el abogado, eso significa que la persona estaría "perdiendo dos días. Dos días que podrías estar en la playa o en la montaña donde te dé la gana, pero son tus dos días". Por eso, en un horario de lunes a viernes, defiende que las vacaciones "deberían empezar el lunes para que el fin de semana no cuente".

El razonamiento se extiende a otros tipos de jornada. Lorente pone como segundo ejemplo una jornada de martes a sábado. En ese caso, afirma que las vacaciones no pueden empezar un sábado, sino que "tendrán que empezar el martes", porque es el primer día hábil de la semana para esa persona. Igual que en el supuesto anterior, insiste en que el inicio del periodo de descanso debe situarse en el primer día en el que habitualmente se trabaja y no en el último.

A partir de estos ejemplos, el abogado laboralista resume la idea general: "Dependiendo de cómo funcione tu jornada, tendrá que empezar las vacaciones un día en concreto". No puede fijarse el comienzo en el último día de la semana laboral, sino en el primero, porque de lo contrario, advierte, "estás perdiendo días de vacaciones".