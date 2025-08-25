Keurig Dr Pepper, dueño de 7 Up, comprará JDE Peet's, propietaria de Senseo y Marcilla, por 15.700 millones

El grupo estadounidense Keurig Dr Pepper (KDP), dueño de 7 Up, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de JDE Peet's, compañía neerlandesa propietaria de marcas como Senseo o Marcilla, por 15.700 millones de euros en efectivo, en una operación que dará origen a un nuevo gigante mundial del café, anunciaron este lunes ambas compañías en un comunicado conjunto. Tras el cierre de la transacción, planea separarse en dos compañías independientes cotizadas en Estados Unidos, incluyendo una empresa enfocada al mercado estadounidense de refrescos y otra al mercado mundial del café.

Según los términos de la transacción, KDP pagará a los accionistas de JDE Peet's 31,85 euros por acción en efectivo, lo que representa una prima del 20% sobre el último precio marcado en la sesión del viernes pasado y del 33 % sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días de la neerlandesa, equivalente a una contraprestación total de 15.700 millones de euros. Asimismo, JDE Peet's también pagará un dividendo previamente declarado de 0,36 euros por acción antes del cierre, sin reducir el precio de la oferta.

La adquisición de JDE Peet's mejorará significativamente el posicionamiento de KDP en el mercado del café, creando una cartera global sólida, resiliente y diversificada, explicó la estadounidense. En concreto, Keurig Dr Pepper, que ya controla marcas como Green Mountain y distribuye Lavazza, ampliará su oferta de café con enseñas conocidas como L’OR, Senseo, Marcilla, Pilão, Jacobs y Douwe Egberts. Además, esta operación se produce en un contexto de subidas del precio del café por cosechas fallidas en Brasil y una demanda creciente.

El dueño de 7 Up espera obtener aproximadamente 400 millones de dólares (341 millones de euros) en sinergias de costes que se materializarán en tres años y un aumento de las ganancias por acción (BPA) que se espera comience en el primer año de la fusión.

Se espera que el inicio de la oferta pública de adquisición y el cierre de la adquisición de JDE Peet's, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de JDE Peet's, se produzcan en el primer semestre de 2026, en función del cumplimiento o la exención de las condiciones habituales previas a la oferta y de cierre.

Una filial de JAB Holdings, Acorn Holdings B.V., y algunos directores y ejecutivos de JDE Peet's han firmado acuerdos en virtud de los cuales se comprometen a ofrecer sus acciones y votar a favor de la adquisición. A 22 de agosto de 2025, estas partes, en conjunto, poseían el 69% del poder de voto de las acciones de JDE Peet's.

Tras el cierre de la adquisición, Keurig Dr Pepper planea separarse en dos compañías independientes que cotizan en bolsa en EE UU, creando un competidor de crecimiento a gran escala en el atractivo mercado norteamericano de bebidas refrescantes (Beverage Co.) y una compañía líder mundial en café puro (Global Coffee Co.).

En concreto, Global Coffee Co., con aproximadamente 16.000 millones de dólares (13.649 millones de euros) en ventas netas anuales combinadas, será la mayor empresa de café especializada en este sector del mundo. La nueva empresa tendrá presencia en más de 100 países, incluyendo 40 donde ocupa el primer o segundo puesto en ventas.

De su lado, Beverage Co., con más de 11.000 millones de dólares (9.384 millones de euros) en ventas netas anuales, será un competidor a gran escala en el mercado norteamericano de bebidas refrescantes, valorado en 300.000 millones de dólares (255.922 millones de euros).

La transacción se financiará mediante una combinación de nueva deuda sénior no garantizada y subordinada júnior, y efectivo disponible. KDP espera mantener su calificación crediticia de grado de inversión, y Beverage Co. y Global Coffee Co. también se comprometerán a mantener perfiles crediticios de grado de inversión tras la separación.

"El anuncio de hoy marca un momento de transformación en la industria de las bebidas, ya que nos basamos en el legado disruptivo de KDP con la creación de dos empresas exitosas, incluyendo un nuevo líder mundial en café", declaró Tim Cofer, consejero delegado de KDP.

"Esta transacción, altamente complementaria, generará una prima atractiva para nuestros accionistas y creará atractivas oportunidades de crecimiento futuro para nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas", indicó Rafa Oliveira, consejero delegado de JDE Peet's.