La mejora económica de Cataluña tras la crisis no llega a sus ciudadanos

Pasados los peores años de la crisis, la economía española comenzó su lenta recuperación, aunque no lo hizo por igual en todas las comunidades. A pesar de la vitalidad de su economía y de ser unos de los motores empresariales de España, Cataluña no logra traducir este crecimiento en más bienestar y cohesión social para sus ciudadanos, según un informe elaborado por la Plataforma Conocimiento, Territorio e Innovación (Plataforma CTI).

En el informe se advierte de que los indicadores de pobreza, desigualdad y exclusión social, que se agravaron por la crisis económica y financiera, "permanecen estancados y algunos, incluso, en declive". También detalla que, mientras la tasa de desempleo ha disminuido entre el año 2013 y el 2018, al pasar del 23,1% al 11,5%, el riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado del 19,8% al 21,3% en los mismos años.Con estos datos sobre la mesa, el estudio alarma sobre el estado de vulnerabilidad "susceptible de extenderse a otras capas de la población y que en algunos casos puede convertirse en crónico".En su comparativa, los datos no pueden ser más clarificadores: en 2018, "al 14,4% de los trabajadores catalanes el trabajo no les garantizaba unos ingresos suficiente para una vida digna". El año anterior este indicador era del 13,1% en España, del 9,1% en Alemania y del 7,4% en Francia, según datos de Eurostat barajados en el informe.Tampoco se salva de los malos datos el sistema educativo, que "no funciona como ascensor y cohesionador social como solía hacerlo" y a pesar de que la tasa de abandono escolar en Cataluña fue del 17% en 2018, cuando en años anteriores había alcanzado el 33%, "todavía estamos lejos de la media europea que se encuentra en el 10,6% y del objetivo de la Unión Europea para el 2020 que es inferior al 10%".

No valora este informe el alcance que ha tenido en estas valoraciones el impacto del desafío soberanista, pero queda claro que las peores cifras se han dado precisamente en los momentos más duros del acoso independentista, pese a que el informe centra las causas en la "profunda transformación del frágil contexto social" de Cataluña, que se caracteriza por precarización del mercado laboral, desempleo, problemas para acceder a la vivienda, desigualdades en las diferentes etapas del sistema educativo, envejecimiento progresivo de la sociedad y aumento de la llegada de población extranjera.Este informe, integrado dentro de la Agenda de Innovación Social en Cataluña (2019-2020), ha sido desarrollado por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), creadora de la Plataforma CTI en 2013 con el apoyo de la Generalitat, las patronales Fomento del Trabajo Nacional, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, PIMEC y La Caixa.