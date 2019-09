La revisión del PIB a la baja resta 5.000 millones a la economía española

La economía española se recupera a un menor ritmo del previsto. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado a la baja la contabilidad nacional, estimando una reducción del volumen del PIB del 0,4% durante el periodo de 1995 a 2018, respecto a los datos disponibles hasta el momento. Con la aplicación de una nueva metodología adaptada a los estándares internacionales y a la actualización de las fuentes, el PIB de 2018 alcanzó los 1.202.193 millones de euros, 5.000 millones de euros menos (-0,5%) que lo estimado anteriormente.

Esta rebaja en el PIB conllevará un aumento en las cifras de deuda de las administraciones públicas, así como una subida del ratio de déficit sobre el PIB. Una correlación entre indicadores que se podrá confirmar definitivamente el 30 de septiembre, cuando el Banco

de España y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revisen sus datos con la aplicación de esta nueva metodología. El INE también reduce en dos décimas el crecimiento del PIB en 2018, del 2,6% al 2,4%. Como consecuencia, las previsiones de crecimiento estimadas por el Gobierno en funciones, situadas en un 2,2%, podrían volver a “suavizarse”.

No obstante, 2018 no es el único año que experimenta un crecimiento menor del previsto. Los datos de 2016 sufren una corrección de dos décimas (del 3,2% al 3,0%), así como los de 2017 (del 3,0% al 2,9%). El impacto en las cifras es negativo en la mayoría de los años analizados. En total, la bajada promedio del PIB es del -0,4% con respecto a los datos analizados con una metodología distinta. Desde 1995 a 2002 la revisión es positiva. Sin embargo, a partir de ese año, el PIB en millones de euros sufre caídas constantes, siendo las más acusadas en 2009 (-0,9%) y la de 2016 (-0,4%). Por lo tanto, no solo la recuperación es menor sino que la crisis también fue menos acusada de lo que hasta el momento se había afirmado.

Las principales razones que explican este descenso son la reducción del gasto de los hogares y de los niveles de empleo. El crecimiento del consumo de los hogares fue cinco décimas menor del estimado, pasando de un 2,3% al 1,8% en 2018. El gasto del sector público del 1,9%, frente al 2,1% estimado anteriormente. Las exportaciones también se redujeron y los empleos descendieron un 0,4%, lo que supone 80.000 puestos de trabajo equivalente a tiempo completo menos de lo previsto. Pese a ello, el empleo crece a un mayor ritmo que el PIB, lo que implica que estos puestos de trabajo son de menor remuneración y ocasionan mayores niveles de precariedad.

La Revisión Estadística 2019 de las operaciones de cuentas nacionales del INE se ha realizado de forma coordinada entre los países de la UE, Eurostat y el Banco Central Europeo. De igual manera, tiene en cuenta las estadísticas macroeconómicas del Banco de España, de la IGAE y de las Operaciones de Cuentas Nacionales no Financieras y Regionales (INE).