Las generaciones jóvenes empiezan a tener concienciación de ahorro, pero aún hay mucho por hacer

Hombre, de entre 45 y 54 años, trabajando a jornada completa y casado o viviendo en pareja. Este es el perfil del contratante de un plan de pensiones en España, según el estudio “Qué les importa a los españoles”, realizado por MetLife en Iberia, compañía líder en seguros de vida y accidentes, y que publica con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebra el próximo 31 de octubre. Esta celebración surgió hace 84 años durante el primer Congreso Internacional del Ahorro en Milán con el objetivo de destacar su importancia para la economía, tanto personal como global.

Una de las conclusiones más llamativas que se extraen de la investigación realizada por MetLife, es que los Millenials, esto es los nacidos entre 1980 y 1994 (entre 22 y 38 años), ya muestran preocupación por su futuro y los planes de ahorro. De hecho, el 7,8% de los entrevistados afirma tener contratado un plan de pensiones.

Y si nos vamos a la generación de los más jóvenes, la llamada Generación Zeta (nacidos a partir de 1995), un 3% dispone de un plan de pensiones, cumpliendo con las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a esta generación, de comenzar a ahorrar cuanto antes y a plantearse una carrera profesional más larga.

Si bien estas cifras son aún bajas, demuestran que las generaciones más jóvenes han empezado a mostrar una mayor concienciación hacia el ahorro y una mejor planificación de las finanzas familiares y personales. No obstante, desde MetLife se considera que aún queda mucho camino por recorrer.

“El momento de empezar a ahorrar depende de cada persona, su nivel de ingresos y gastos, su franja de edad, etc. Los seguros de ahorro y los planes de pensiones han sido foco de debate en los últimos meses y aunque no existe una edad fija para empezar a ahorrar, cuanto antes se empiece, mejor”, recalca Óscar Herencia, Director General de MetLife en Iberia.

Según informaciones oficiales recientes, el sistema actual de pensiones no será viable dentro de 10 años. En este contexto Óscar Herencia destaca que, “la solución no pasa por una medida puntual, requiere un análisis más profundo y un abordaje con perspectiva. Las empresas, como actores sociales tenemos la obligación de concienciar a la población de que el sistema público no va a poder dar más de sí, y que no es un error del sistema, sino que los factores han cambiado”.

De ahí que cobre especial importancia la educación financiera en los jóvenes, principalmente tras los datos arrojados en el último informe PISA donde España se sitúa por debajo de la media de los 13 países de la OCDE en conocimientos financieros. Es imprescindible para mejorar la calidad de la educación financiera introducir desde una edad temprana términos e instrumentos que los jóvenes necesitarán llegada su incorporación a la vida adulta algo que desde MetLife se promueve a través de sus programas anuales con Junior Achievement.