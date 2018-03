Las sanciones por faltas en la jornada laboral caen un millón de euros en 2017 pese a haber más infracciones

MENOS TRABAJADORES

LA LEY PARA REGISTRAR LAS HORAS, ATASCADA EN EL CONGRESO

En todo caso, lamenta que las infracciones por ausencia de registro acaben tipificándose como leves, ante la interpretación jurídica del Tribunal Supremo de que no existe obligación de registrar el tiempo empleado en la jornada laboral.

Algo que lleva a la diputada a reivindicar la necesidad de regular tal registro como obligatorio en las empresas, tal como recoge una proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso y que superó el pasado mes de octubre, hace ya más de cinco meses, su debate de admisión a trámite en el Pleno de la Cámara Baja.

Sin embargo, tal y como critica De Frutos, tanto PP como Ciudadanos han solicitado desde entonces la prórroga de enmiendas a la totalidad, por lo que la iniciativa podría someterse a otro debate antes de abrirse el plazo de enmiendas parciales en caso de presentarse un texto alternativo por parte de otro grupo.

"No existe voluntad política, algo que me resulta muy inverosímil, ahora que hablan del déficit de la Seguridad Social y teniendo en cuenta los millones de horas extra que se hacen cada año en nuestro país, que no se recogen y que por tanto se dejan de cotizar", manifiesta.