Leo Express, filial checa de Renfe, llegará el año que viene a Varsovia

Renfe llegará hasta la capital de Polonia, Varsovia, el año que viene a través de Leo Express. La operadora checa, de la que es propietaria la española en un 50%, ha anunciado a partir del 1 de marzo de 2026, iniciará operaciones en la nueva ruta Varsovia-Cracovia-Praga, que ampliará la ruta existente Cracovia-Praga a la capital polaca y la reforzará con dos conexiones diarias.

La compañía también ha informado de que a partir del 14 de diciembre de 2025 ofrecerá una nueva conexión ferroviaria diaria entre Cracovia y Praga, que se reforzará en días seleccionados con un par de trenes adicionales.

En la ruta Varsovia-Cracovia-Praga, Leo Express ofrecerá trenes de piso bajo con aire acondicionado, wifi 5G y refrigerios a bordo incluidos en el precio del billete para las clases superiores. Se servirán especialidades de temporada, incluyendo comidas sin gluten y veganas, a bordo, según ha explicado.

La nueva ruta en Polonia representa un paso más en el desarrollo sistemático de las actividades de Leo Express en este mercado, según detalla la operadora, que no descarta en el futuro la posibilidad de ampliar aún más sus servicios tanto en rutas comerciales como en líneas con obligación de servicio público (OSP).

Renfe adquirió en 2021 el 50% del capital de este operador privado checo que comenzó a operar en su país en 2012 y desde entonces ha ido expandiendo sus servicios a países vecinos como Eslovaquia y Polonia, contando además con experiencia operativa en Alemania.

En octubre de 2023, el entonces presidente de Renfe, Raül Blanco, firmó en Praga un acuerdo con el consejero delegado de Leo Express, Peter Köhler, para avanzar en la estrategia de expansión conjunta de ambas compañías en Europa Central con el objetivo de dar un salto en su actividad en el corto plazo y crecer hasta un 80%.