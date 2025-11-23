¿Listo para Arendelle? Descubre este lunes la fecha oficial de apertura de la Tierra de Frozen en Disneyland Paris

Disneyland se prepara para un hito clave en su ambiciosa ampliación con un evento mediático programado para este lunes 24 de noviembre, donde se revelará la fecha exacta de apertura de 'World of Frozen', la nueva área temática inspirada en la saga Frozen que debutará en primavera de 2026.

Este anuncio forma parte de la reconversión de Walt Disney Studios Park en Disney Adventure World, un proyecto multimillonario que duplicará el espacio del parque parisino y sumará atracciones inmersivas como la primera zona dedicada a 'El Rey León'.

El plan de inversión de 2.000 millones de euros en Disneyland París, anunciado en febrero de 2018 en el Palacio del Eliseo, representa la mayor inyección de capital en la historia del resort desde su apertura en 1992, con el objetivo de revitalizar el parque duplicando su huella física para atraer a millennials y familias multigeneracionales.

Esta inversión en Europa, si bien es histórica para el resort, se inscribe dentro de una estrategia global más ambiciada por The Walt Disney Company, que ha intensificado la financiación de proyectos de capital en sus parques y complejos turísticos en todo el mundo.

La compañía está destinando una gran inversión para potenciar sus activos de ocio, una estrategia crucial dado que The Walt Disney Company ha confirmado la consolidación de su segmento de Parques, Experiencias y Productos como el principal motor de rentabilidad del grupo, tras anunciar un beneficio operativo récord de 9.995 millones de dólares (8.700 millones de euros) al cierre del año fiscal 2025.

El objetivo es utilizar esta fortaleza financiera para asegurar la competitividad del negocio de parques, modernizar la experiencia del visitante y consolidar su división más rentable en la próxima década.

Expectación máxima para casi 16 millones de visitantes anuales

La transmisión en vivo del anuncio de la apertura de World of Frozen y las novedades sobre el futuro parque, prevista para las 20:00 horas (hora local de París) a través del Instagram oficial del resort, generará expectación entre los más de 15,8 millones de visitantes anuales del complejo.

El evento no solo desvelará detalles precisos sobre la inauguración de World of Frozen -incluyendo la atracción 'Frozen Ever After', un viaje en bote por el reino de Arendelle con efectos de nieve y canciones icónicas como 'Let It Go'-, sino que también podría avanzar en otras novedades del renovado Disney Adventure World.

El video promocional, compartido hace apenas unas horas en redes sociales, inicia con una centella mágica que surge de la icónica fuente de Mickey el Mago en el patio central del parque. Esta luz recorre renders conceptuales de World Premiere Plaza, sobrevolando The Hollywood Gardens antes de culminar en el Disney Theater.

El clip concluye con el mensaje: "Que la aventura comience... Manténgase atentos a las emocionantes noticias el 24 de noviembre de 2025, desde las 8 p.m".

A esa hora se anunciará la fecha de apertura de World of Frozen 2026 así como otras sorpresas sobre el nuevo Disney Adventure World. Dicho anuncio se enmarca en la transformación radical que afecta a más del 90% de la superficie del antiguo Parque Walt Disney Studios, un rediseño que busca redefinir la experiencia del visitante mediante la creación de entornos totalmente inmersivos basados en las narrativas cinematográficas de Disney y Pixar.

Una expansión sin precedentes

El proyecto, anunciado inicialmente en el evento D23 de agosto de 2024 en Anaheim (California), representa la mayor transformación en la historia de Disneyland París desde su inauguración en 1992.

La reconversión de Walt Disney Studios Park a Disney Adventure World, prevista para 2026, incorporará 'World of Frozen' como primera fase, seguida de la innovadora área temática de 'El Rey León', la primera del mundo dedicada a esta franquicia que celebra su 30 aniversario.

'World of Frozen' transportará a los visitantes al encantado reino de Arendelle, con paisajes nevados, encuentros reales con Anna y Elsa, y experiencias gastronómicas y de compras inmersivas. La atracción principal, 'Frozen Ever After', recreará el viaje de las hermanas protagonistas con animatrónicos de última generación y efectos especiales que evocan el invierno eterno.

Posteriormente, la zona de 'El Rey León' -ubicada cerca de Adventure Bay- incluirá una atracción acuática bajo la Roca del Rey, donde los huéspedes seguirán el periplo de Simba desde cachorro hasta soberano, acompañados de jardines temáticos, un lago majestuoso y un espectáculo nocturno con drones acuáticos y pantallas de agua.

Renovación hotelera

Disneyland Paris también mejorará sus alojamientos para mayor comodidad de sus visitantes. El Disney Sequoia Lodge iniciará su transformación en 2026, actualizando sus 1.010 habitaciones con una temática forestal.

Este emblemático hotel, ubicado a orillas del Lago Disney y rodeado de un bosque de pinos y secuoyas, está inspirado en los refugios de los parques nacionales estadounidenses. Después de las obras, ofrecerá a los visitantes una experiencia única que celebrará la naturaleza, siguiendo la tradición artística iniciada por Walt Disney y sus animadores.

Los materiales utilizados durante las obras serán seleccionados para minimizar el impacto ambiental, reflejando el respeto por la naturaleza que inspira este proyecto. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Disneyland Paris con prácticas responsables y sostenibles. Durante las obras, que se realizarán por fases el hotel permanecerá abierto.

Además del Disney Sequoia Lodge, Disneyland Paris también está transformando progresivamente otro de sus alojamientos más queridos: el Disney Davy Crockett Ranch. Este complejo, situado en medio de un entorno natural único, verá cómo sus bungalows son completamente renovados para ofrecer una experiencia mejorada.

Los interiores de los bungalows estarán inspirados en personajes icónicos de Disney como Donald, Daisy y los Castores Juniors. Estas renovaciones no solo mejorarán la comodidad, sino que también crearán un ambiente inmersivo que conectará a los huéspedes con las aventuras clásicas de Disney.