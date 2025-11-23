El PP llevará al Congreso esta semana una proposición para bajar el IVA de los alimentos: al 4% para carnes y pescados y al 0% para básicos

El Partido Popular da un paso al frente para aliviar la presión inflacionista en la cesta de la compra. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha anunciado que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo presentará este martes en el Congreso una proposición para bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la carne, el pescado -que quedaron excluidos de la bajada del IVA que aplicó el Gobierno en 2023 y 2024-, los productos más golpeados por la subida de precios, y el resto de alimentos básicos.

La rebaja propuesta aplicaría una reducción del tipo impositivo del 10% actual al 4% en carnes y pescados, también en conserva, mientras que en los productos básicos y frescos -pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas y verduras, legumbres, cereales y aceite de oliva- que ya tienen un IVA superreducido del 4% se eliminaría (0%). "Es la única manera que tenemos de ayudar a las familias a que lleguen a final de mes", argumenta el dirigente popular.

"Las familias en España ven como con su salario no llegan a final de mes, los autónomos ven que como sus ingresos no les permiten acometer esa cesta de la compra", lamenta, señalando la mala gestión del Ejecutivo para aliviar esta carga. En base a los datos del INE, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, el coste de los alimentos se ha disparado casi un 38% en el acumulado general, con repuntes del 45% en la carne y el pescado y del 78% en el caso de los huevos, alerta Bravo. A ello se suman otros datos de la vergüenza como la dificultad de acceder a la vivienda, que España lidera el desempleo en la UE y que es el segundo país de la UE con peor dato en riesgo de pobreza infantil, afea el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

Bravo señala al Gobierno de Sánchez por ser el responsable de la erosión del poder adquisitivo de los españoles. De hecho, según Funcas, el 90% de los españoles dicen haber perdido poder adquisitivo. "Nos dificultan cada día más los impuestos, la precariedad laboral, la inflación. Perdemos poder adquisitivo, un punto desde que gobierna Sánchez, pero nuestro vecino Portugal no solamente no ha perdido, sino que ha mejorado el poder adquisitivo en ocho puntos", subraya.

Pero esto, reprocha Bravo, a Sánchez lo preocupa "poco o nada". "No le preocupa no tener apoyos parlamentarios, para, por tercer año, no poder sacar los presupuestos. No le preocupa que los trenes no lleguen a tiempo. No le preocupa que España se apague o que la inversión extranjera no confíe en nuestro país", critica.

Frente a esta despreocupación, acusa a Sánchez de centrar sus esfuerzos en "atacar a los jueces y a las instituciones" con el objetivo de "tapar la condena a su fiscal general del Estado" y las "más de 30 personas de su entorno" implicadas en casos de corrupción. "Mientras Sánchez está a lo suyo, nosotros estamos a lo nuestro: en construir juntos una España en la que merezca la pena vivir, en la que merezca la pena trabajar", sentencia.