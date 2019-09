Los trabajadores de tierra de Iberia de todos los aeropuertos irán a la huelga

El transporte aéreo está revuelto desde hace meses y lo seguirá estando los próximos. UGT ha registrado esta mañana una convocatoria de huelga para todos los centros y todos los colectivos de Iberia. "Una vez vencido el plazo que UGT dio a la compañía -en comunicación oficial, el pasado 9 de septiembre- para restablecer y finalizar inmediatamente la negociación del XXI Convenio Colectivo, y ante la falta de respuesta", el sindicato ha optado por llamar a los trabajadores a la movilización, según ha explicado en un comunicado. Los días propuestos inicialmente para los paros serán todos los lunes, desde el día 30 de septiembre hasta el 18 de noviembre.

UGT, sindicato mayoritario en Iberia, asegura que aunque la convocatoria de huelga "no es deseable nunca", la actitud de Iberia "no ha dejado otro camino". El sindicato ya propuso hace meses, ante la actitud de la empresa en la negociación, la necesidad de acudir a la convocatoria de huelga y no encontró apoyos. Por ello, promovió movilizaciones en diferentes aeropuertos. Ahora, sin embargo, considera que los paros son el único camino para "resolver la precariedad laboral denunciada desde hace tiempo en aeropuertos, en la dirección técnica, en servicios centrales y en todos los centros de trabajo".

UGT asegura que hizo "un enorme ejercicio de responsabilidad en el anterior convenio", firmando reducciones salariales y en las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras. Y lo hizo "por la subsistencia de Iberia y de todas sus líneas de negocio". Ahora, asegura, la situación de la compañía "se ha revertido con cifras récord de beneficios, de puntualidad, de volumen de trabajo en todas las áreas... Todo gracias, en un 99%, al esfuerzo de los profesionales de esta aerolínea. Por esta razón, ha llegado el momento de que esas mejores condiciones reviertan también en ellos", sostiene el sindicato en su comunicado.