Madrid construye

En pleno auge de la edificación residencial en nuestro país, tras cuatro años consecutivos de crecimiento, con un aumento superior al 26 % de los visados de obra nueva en 2017, y un incremento del 4 % en la exportación de productos de la construcción en los siete primeros meses de este año, Ifema apuesta fuerte por este sector con una nueva edición de ePower&Building, renovada y con nuevos contenidos.

Con la sostenibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores, esta convocatoria incorpora dentro de Veteco a Veteco Glass, que se presenta como un sector con identidad propia dirigido a fabricantes, empresas transformadoras, fachadistas, cristaleros, etc, incluyendo también a fabricantes y distribuidores de equipamiento y maquinaria. Por su parte, Constructec crea dos áreas nuevas: Constructec Zero, para potenciar la eficiencia energética y la construcción sostenible; y Constructic, enfocada a las tecnologías digitales, IT, Automatización y Control, lot, 3D y Realidad Virtual. La Feria de la Piedra se transforma en Archistone, y el sector de Iluminación y Alumbrado se aglutina en Matelec Lighting.

Arquitectura con Ñ

Junto a ellas, BIM, la segunda feria europea líder en servicios y networking, y el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec, que pondrá el acento en la transformación digital con dos ejes estratégicos: el autoconsumo y el vehículo eléctrico. Una convocatoria que coincide, de nuevo, con la segunda edición de la Feria Internacional de Soluciones para la Industria y Smart Factory, Matelec Industry.

ePower&Building fomentará la interacción empresarial con diversas herramientas comerciales como talleres, demostraciones, salas de formación, encuentros «B2B» y un ambicioso programa de compradores y distribuidores invitados, con una completa agenda de encuentros personalizados con las compañías expositoras. Y para avivar el análisis y la reflexión se han previsto una serie de debates, como los encuentros sobre «La valoración y la financiación de la Edificación Sostenible», sobre «La Transición a la Economía Circular», «La transformación digital en marcha en el sector de los materiales»... Se analizarán también los últimos retos, avances y tecnologías al servicio de la industria del BIM, como el «BIM: una prioridad para las Administraciones Públicas», o «El Punto de vista legal, propiedad intelectual, contratos y responsabilidades». El Clúster Mejores Edificios presentará el Libro Blanco del Sector de la Edificación en España, y el periódico digital Focus Piedra reunirá a los representantes de las empresas de referencia en el sector para un coloquio sobre las tendencias actuales y futuras del mercado. Asimismo, se realizará el Foro Iberoamericano del Cerramiento y se acogerá el II Congreso de la Gestión y el Control Solar, los IV Premios a la Innovación y la Eficiencia Energética, o el encuentro con compradores europeos subcontratación industrial «V Indumeet Madrid».

Además, se pondrá especial atención a la arquitectura con los II Premios Arquitectura con Eñe, dirigidos al colectivo para dar visibilidad y reconocimiento a los profesionales implicados con el sector; y como novedad, se convoca el concurso «59 Minutos de Ideas de Arquitectura» para estudiantes. ePower&Building es el mayor evento comercial del sur de Europa, que recoge las últimas soluciones para todo el ciclo de la edificación. Durante cuatro jornadas, desde el martes al viernes, congregará a más de 1.600 empresas –un 25 % más que en la pasada edición de 2016– y a más de 80.000 profesionales, procedentes de 100 países, convirtiendo así, a Madrid, en la capital mundial de la sostenibilidad, innovación y tecnología para la edificación.