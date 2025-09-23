Madrid se convierte en hub internacional hortofrutícola

La cita por excelencia del sector de las frutas y hortalizas tomará Madrid en la que será su 17ª edición, convirtiendo la capital en el epicentro mundial para operadores, retailers y profesionales que buscan crecer, conectar y transformar sus estrategias comerciales.

Con el paso de los años, Fruit Attraction se ha afianzado como un evento de referencia internacional creciendo, tanto en número de empresas expositoras participantes, como en superficie destinada para su celebración. Así, un total de 10 pabellones del Recinto Ferial de Ifema Madrid acogerán el completo programa de actividades previsto por la organización, dedicando más de 78.000 metros cuadrados de superficie, un 10% más que la pasada edición, y con una previsión de asistencia superior a las 120.000 personas.

Del total de los 2.460 expositores procedentes de 64 países, la feria incorpora este año 323 nuevas empresas, lo que confirma su dinamismo y atracción por parte de marcas procedentes de todos los rincones del planeta. A nivel nacional, todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas estarán representadas, con un protagonismo especial para Andalucía que acude como patrocinador principal, así como la Región de Murcia, Veganic Nature, Agrobank, Timac Agro, Únikas y MSC, que actúan de colaboradores.

Ifema Madrid también contará con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del ICEX y de Fepex, que vuelve a activar el Programa de Compradores Internacionales invitando a 700 potenciales compradores venidos de diferentes partes del mundo. El segmento internacional registra un importante crecimiento, acaparando más del 47% de la ocupación total de la feria con 1.418 empresas participantes. Los países invitados serán Malasia y México para fomentar relaciones comerciales estratégicas.

Áreas de interés

Si hacemos un desglose de lo que supondrá cada área de exposición, el Área Fresh Produce volverá a representar cerca del 70% de la feria, confirmando su importante peso dentro de la oferta global. Junto a ella, el Área de Industria Auxiliar tendrá una destacada presencia, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y soluciones para la logística del producto fresco. Por su parte, el Área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un crecimiento del 31% frente a 2024, lo que refuerza su papel como epicentro de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

La 17ª edición de Fruit Attraction ocupará 10 pabellones del Recinto Ferial de Ifema Madrid

También se impulsará Organic Hub Tour, una ruta señalizada dentro de la feria que da visibilidad a las empresas de productos con certificación ecológica.

La organización ha elegido al tomate como producto estrella y llevará a cabo actividades que girarán en torno a su valor nutricional, impacto económico y geopolítica del comercio internacional. Se llevarán a cabo mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos y análisis del mercado, incluyendo el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos y su efecto en la producción comunitaria.

Actividades y premios

La agenda contará también con Fruit Forum by Timac Agro, lugar escogido para acoger congresos como Grape Attraction y Biotech Attraction. A estos se le sumarán otros como Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit y otras interesantes presentaciones de los expositores en los diferentes Foros Fruit Next.

Factoría Chef, patrocinado por #alimentosdespaña, será la encargada de poner en valor la versatilidad gastronómica de las frutas y hortalizas con los atractivos showcookings en directo. Por su parte, el área dedicada a la innovación empresarial, englobada bajo The Innovation Hub, volverá a brillar mostrando productos, servicios y tecnologías empleadas dentro del sector. Este espacio se complementa con los Innovation Hub Awards, que año tras año premian los proyectos más destacados por su innovación, sostenibilidad y propuesta de valor, con sus categorías de Fresh Produce, F&V Industry, y Acciones de sostenibilidad y compromiso.

Los galardones correspondientes a los Premios al Mejor Stand servirán para reconocer espacios de exposición que destaquen por su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad. Fruit Attraction concederá premios en cuatro categorías diferentes: Más Original; Mejor Diseño; Más Sostenible y el Aclamado por el Público. También tendrán lugar los XV Premios Periodísticos de APAE, y el de Fruit Attraction, otorgado a medios internacionales y con los que se reconoce su labor de divulgación.