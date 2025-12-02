Marruecos abre una investigación sobre las plataformas VTC, tras la denuncia de una empresa de taxis

El Consejo de Competencia de Marruecos examina posibles prácticas anticompetitivas en el sector de las plataformas de transporte. Mientras Uber prepara su regreso al mercado marroquí, se consulta a los sindicatos de taxistas para que informen al regulador sobre el impacto de estas aplicaciones en la competencia., informa L'Economiste.

La iniciativa surgió a raíz de una denuncia presentada el pasado septiembre por la empresa marroquí Itechia TV, de la aplicación Taxi Sahbi, lanzada en julio de 2023. La empresa acusa a varias plataformas digitales de prácticas anticompetitivas. T

Tras revisar el informe presentado por Itechia TV, el Consejo convocó a los sindicatos de taxistas para recabar sus opiniones. La audiencia está programada para el viernes 5 de diciembre en la sede de la institución. Se espera que los debates aborden diversos temas, como el marco legislativo y regulatorio que rige la actividad del taxi, los criterios de acceso a la profesión, las obligaciones legales impuestas a los profesionales y la naturaleza de la relación entre los conductores y las empresas que operan plataformas de transporte.

La autoridad de competencia también solicita aclaraciones sobre los métodos de reclutamiento de conductores que emplean estas plataformas, las condiciones para la incorporación de nuevos operadores y los incentivos utilizados para atraer conductores, incluyendo la comisión por trayecto. Se solicita a los sindicatos que presenten una evaluación detallada de las prácticas comerciales observadas en el sector, en particular su impacto en la competencia y en la situación económica y social de los taxistas. Todos estos elementos se analizarán el próximo mes, después de que el Consejo admita a trámite la denuncia de Itechia TV y decida abrir una investigación.

Este caso se produce en un contexto de controversia continua tras el anuncio del regreso de Uber al mercado marroquí de viajes compartidos. El momento es destacable, ya que este relanzamiento coincide con acusaciones contra servicios similares. La compañía estadounidense abandonó Marruecos en 2018, al no obtener los permisos necesarios, en medio de un clima social tenso con los taxistas. Sin embargo, en 2019, adquirió la plataforma Careem, que ya operaba en el país

El sector de los viajes compartidos está actualmente dominado por InDrive, que se presenta como el operador líder en Marruecos y una de las aplicaciones de coche compartido más descargadas del mundo. Según estimaciones del sector, su actividad alcanza aproximadamente un millón de viajes al mes.

Junto con InDrive y Careem/Uber, Yango ocupa el tercer puesto en el mercado. En total, InDrive, Careem/Uber y Yango representan casi el 99 % de la actividad del sector en Marruecos. La tramitación del caso Itechia TV y las audiencias programadas para las próximas semanas deberían arrojar luz sobre el estado de la competencia en un mercado en rápida evolución, donde las tensiones entre los actores tradicionales y las plataformas digitales siguen siendo elevadas.