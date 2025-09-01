Marruecos desarrolla en el Sáhara un plan de acuicultura para producir grandes cantidades de pescado, marisco y algas

La Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura (ANDA) de Marruecos ha anunciado una revisión de los Planes de Desarrollo Acuícola (PAA), que actualmente cubren casi el 70 % del litoral. La primera en liderar este proceso es la región de Dakhla-Oued Eddahab, en el Sáhara, que desarrollará un plan de nueva generación que incorpora una evaluación ambiental estratégica, un proyecto de estructuras acuícolas (PSA) y su estudio de impacto.

Ya se han marcado casi 24.000 hectáreas de áreas marítimas para acoger nuevas inversiones, concentradas en tres sectores principales: piscicultura, cultivo de mariscos y cultivo de algas.

Sólo el año pasado se establecieron unas 200 granjas acuícolas, apoyadas por la publicación de 322 acuerdos en el Diario Oficial y el desarrollo de nuevas unidades de incubación para consolidar la cadena de suministro.

Los planes de Marruecos son claras: implementar 450 proyectos de acuicultura, incluidos 123 con vocación social, diseñados específicamente para jóvenes, cooperativas de pesca artesanal y líderes de proyectos locales. El objetivo final es alcanzar una producción anual de 390.000 toneladas, crear 6.300 empleos directos y posicionar al país como líder africano en acuicultura sostenible.