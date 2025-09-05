Marruecos establece un nuevo récord de exportación de frambuesas

Marruecos ha establecido un nuevo récord estacional de exportación de frambuesa fresca. Durante la temporada 2024/25 (julio-junio), exportó 64.400 toneladas, con 487 millones de dólares en ingresos. Representa un aumento del 13,8 % con respecto a la temporada anterior y del 9 % con respecto al récord de 2022/23, según East Fruit .

La temporada de exportación de frambuesa se extiende prácticamente todo el año, con un pico de ventas al exterior de noviembre a mayo. Solo en abril de 2025, los envíos superaron las 10.000 toneladas, el mayor volumen mensual de la temporada. El Reino Unido sigue siendo el principal destino, representando más del 30% de todos los envíos.

Desde la temporada 2022/23, Marruecos ha sido el principal proveedor de frambuesas del Reino Unido. Le siguen España (23,4%) y los Países Bajos (18,4%), seguidos de Alemania (13,6%) y Francia (7,9%). Estos cinco mercados representan el 94,4% de las exportaciones totales, y se prevé que los volúmenes aumenten en cada uno de ellos en la temporada 2024/25.

Más allá de sus mercados principales, Marruecos ha ampliado los destinos de sus exportaciones de frambuesa. De estas, 3.500 se destinaron a otros países, como a Bélgica y nacionesde Oriente Medio. Por segundo año consecutivo, las frambuesas marroquíes han entrado en los mercados de Austria y Suiza, además de lotes de prueba enviados a Rumanía. En total, se exportaron a 26 países en la temporada 2024/25.