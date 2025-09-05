Frutas
Marruecos establece un nuevo récord de exportación de frambuesas
Vendió en el exterior 64.400 toneladas, con 487 millones de dólares en ingresos.
Marruecos ha establecido un nuevo récord estacional de exportación de frambuesa fresca. Durante la temporada 2024/25 (julio-junio), exportó 64.400 toneladas, con 487 millones de dólares en ingresos. Representa un aumento del 13,8 % con respecto a la temporada anterior y del 9 % con respecto al récord de 2022/23, según East Fruit .
La temporada de exportación de frambuesa se extiende prácticamente todo el año, con un pico de ventas al exterior de noviembre a mayo. Solo en abril de 2025, los envíos superaron las 10.000 toneladas, el mayor volumen mensual de la temporada. El Reino Unido sigue siendo el principal destino, representando más del 30% de todos los envíos.
Desde la temporada 2022/23, Marruecos ha sido el principal proveedor de frambuesas del Reino Unido. Le siguen España (23,4%) y los Países Bajos (18,4%), seguidos de Alemania (13,6%) y Francia (7,9%). Estos cinco mercados representan el 94,4% de las exportaciones totales, y se prevé que los volúmenes aumenten en cada uno de ellos en la temporada 2024/25.
Más allá de sus mercados principales, Marruecos ha ampliado los destinos de sus exportaciones de frambuesa. De estas, 3.500 se destinaron a otros países, como a Bélgica y nacionesde Oriente Medio. Por segundo año consecutivo, las frambuesas marroquíes han entrado en los mercados de Austria y Suiza, además de lotes de prueba enviados a Rumanía. En total, se exportaron a 26 países en la temporada 2024/25.
