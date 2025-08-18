Marruecos pierde la mitad de la producción de aguacate debido a la sequía

La Asociación de Productores de Aguacate de Marruecos estima que la ola de calor, sobre todo durante el mes de junio, ha provocado una pérdida de hasta la mitad de la cosecha prevista, equivalente a unas 80.000 toneladas.

El sector ha experimentado importantes perturbaciones debido a una grave ola de calor que azota el país, lo que genera preocupaciones sobre los volúmenes de producción, el momento del inicio de la temporada y su impacto en los precios en los mercados locales e internacionales, según medios del país vecino. Sin embargo, los agricultores confirman que el mercado se mantendrá abastecido regularmente gracias a la expansión de las superficies cultivadas y a la diversidad de productores.

Abdullah Al Yamlahi, jefe de la Asociación de Exportadores, cree que el impacto no será catastrófico a nivel nacional, explicando que la importante expansión del cultivo de aguacate en Marruecos en los últimos años, y la llegada de nuevas zonas a la producción, ayudarán a compensar una gran parte de las pérdidas.

Los daños causados por las altas temperaturas varían de una región a otra y de un producto a otro, lo que hace que las estimaciones generales sean menos pesimistas, ya que espera que las cantidades disponibles se mantengan cerca de los niveles de la temporada anterior, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, agrega.

Algunos productores han retrasado la cosecha para aprovechar los precios más altos al inicio de la temporada. Abdullah Al Yamlahi lo confirmó: "de hecho, algunos productores retrasarán la cosecha, especialmente aquellos con los recursos económicos necesarios. Sin embargo, un gran segmento de pequeños productores estará deseoso de comercializar sus cosechas lo antes posible para aprovechar los altos precios que acompañan el inicio de la temporada en noviembre".

Los recientes cambios climáticos generan preguntas entre los compradores internacionales sobre los precios esperados de los aguacates marroquíes durante la próxima temporada. Al-Yamlahi considera que los precios seguirán sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, especialmente a la luz de la competencia estacional entre los países exportadores.