Marruecos potencia el puerto más próximo a Melilla con la ampliación de sus instalaciones

Marsa Maroc ha lanzado la licitación para la construcción de una infraestructura clave para la terminal Nador Oeste Med Este (en las proximidades de Melilla y en competencia con la Ciudad Autónoma), con edificios administrativos y técnicos, talleres de mantenimiento, vestuarios y la subestación eléctrica., según publica "Les Inspirations Eco". Marruecos ha logrado superar con Tánger Med la capacidad de varios puertos españoles, en una clara competencia con nuestro país; y el Nador forma parte de esta estrategia.

La licitación forma parte de la concesión obtenida en 2024 por Marsa Maroc, que prevé operar la terminal durante 25 años. Con una capacidad prevista de 3,4 millones de TEU, la primera fase de la terminal está prevista para entrar en servicio en 2027. Para fortalecer sus recursos y su credibilidad internacional, se ha asociado con Terminal Investment Limited, filial del grupo MSC, que ahora cogestiona la sociedad concesionaria.

Talleres de mantenimiento operativo, edificios modernos y una subestación eléctrica fiable garantizarán un funcionamiento fluido y un nivel de servicio que cumpla con los estándares internacionales. En un puerto diseñado como centro neurálgico del Mediterráneo, la calidad de estas instalaciones será decisiva para su competitividad, subraya.

El proyecto Nador West Med se extiende más allá de la región Oriental. Forma parte de "una política nacional destinada a modernizar y equilibrar la infraestructura portuaria entre el Atlántico y el Mediterráneo. Mientras que Tánger Med ha consolidado la costa occidental del país, Nador está destinada a convertirse en el centro del Mediterráneo Oriental", subraya.

La construcción de la autopista que une Guercif con Nador, así como el desarrollo de zonas logísticas en el interior, forman parte de un corredor moderno y competitivo. Marsa Maroc fortalece sus alianzas internacionales, como con Boluda Towage, para garantizar servicios portuarios.