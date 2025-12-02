Más de la mitad de los españoles firma sus condiciones bancarias sin entenderlas

Los españoles firman sus condiciones bancarias sin entender lo que tienen delante. Concretamente, un 52% reconoce que los términos son demasiado complejos y extensos para poder comprenderlos, según el IV Estudio "Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario" llevado a cabo por Nickel.

Solo un 34% asegura revisar y asimilar toda la información recogida en la letra pequeña de los documentos. En cambio, un 14% reconoce que directamente no lee las condiciones que se le presentan en los contratos.

El estudio revela que "a pesar de la creciente digitalización y oferta de servicios, muchos clientes siguen sin comprender lo que firman cuando contratan productos financieros".

Además, se suma que el 72% de los españoles ha tenido problemas con la atención al cliente en su banco, además de encontrar dificultades para intentar recibir una atención presencial.

Esto genera un mayor sentimiento de incomprensión, pues no solo es difícil entender los conceptos de los contratos, sino también por la imposibilidad de encontrar a algún técnico especializado que pueda explicárselo.

Nerea Toña, CEO de Nickel en España, asegura que esto “refleja la clara necesidad de potenciar una relación mucho más honesta y transparente con el cliente, gracias a la cual este pueda estar tranquilo y confiar plenamente en su entidad”.

Así, la transparencia se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de elegir entidad, pues el 89% de los españoles señala que valora especialmente que la apertura de cuenta sea sencilla y que las condiciones sean claras.

Casi la mitad de los españoles asegura no haber recibido una formación financiera adecuada y ocho de cada diez no tiene los conocimientos necesarios para sus finanzas personales.