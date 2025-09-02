El mercado laboral se enfría: España destruye 199.000 empleos en agosto, su peor dato en este mes desde 2019

El mercado laboral mostró signos de cierto enfriamiento en el mes de agosto, con caída del número de afiliados e incremento del paro registrado.

Aunque el término de la campaña de verano hace lógica la destrucción de empleo, la de este año es la peor que ha registrado desde 2019, al año previo a la pandemia. La afiliación retrocedió en 199.300 personas. Es, además, el tercer peor mes de agosto desde 2008, solo superado por 2018 y 2019.

Con todo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han destacado que la afiliación se mantiene por encima de los 21,6 millones de trabajadores tanto en la serie desestacionalizada como en la inicial.

El departamento de Elma Saiz ha enfatizado que si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral suma 476.299 afiliados más que hace un año, hasta alcanzar los 21.672.249 afiliados.

La afiliación media (serie original) también supera los 21,6 millones de afiliados y se sitúa en 21.666.203.

En cuanto a la calidad del empleo, el ministerio ha destacado que desde el arranque de la reforma laboral, hay casi 3,9 millones de trabajadores más con contrato indefinido, lo que supone un incremento del 35,3% desde diciembre de 2021.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 13,5%, frente al 32,6% que suponía en 2018.

"El mercado laboral mantiene un comportamiento favorable, con datos destacables en cantidad y calidad del empleo. Estamos por encima de los 21,6 millones de afiliados, una cifra muy positiva, que incluye un crecimiento destacado en los sectores de alto impacto productivo", según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Paro

En cuanto al paro, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de agosto, aumentó en 21.905 personas (0,91%) respecto al mes anterior, con lo que el paro total registrado se situó en 2.426.511 personas, la cifra más baja desde agosto de 2007.

En términos interanuales el paro descendió en 145.610 personas (-5,66%). También se ha registrado una bajada en términos desestacionalizados de 6.075 personas.

Por sectores económicos, el paro registrado descendió respecto al mes de julio en el sector de Agricultura en 1.849 personas (-2,36%) y también entre el colectivo Sin Empleo en 3.458 personas (-1,53%). Sin embargo, subió en Construcción 2.745 (1,55%), Industria 2.775 (1,49%) y Servicios 21.692 (1,25%).

En cuanto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años ascendió en 3.485 personas (2,12%) respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto fue de 1.039.962. De este total, 385.856 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y suponen el 37,10%.