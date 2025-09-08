Mercadona busca personal: sueldos de hasta 2.280 euros en la nueva campaña de contrataciones

La llegada del mes de septiembre implica para muchas empresas la necesidad de contratar personal. Es el caso de Mercadona, una de las cadenas de supermercados más reconocidas y con mayor presencia en España.

Y es que desde la cadena se ha puesto en marcha un nuevo proceso de contratación de personal para reforzar su plantilla. La compañía presidida por Juan Roig continúa siendo uno de los grandes motores de empleo en el país, ofreciendo puestos de trabajo estables, con salarios competitivos y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

Unas ofertas de empleo que vienen siendo habituales y a las que cualquier persona puede acceder. El proceso de contratación de Mercadona se caracteriza por ser transparente y accesible, ya que todas las ofertas se publican en su portal de empleo oficial. Cualquier persona interesada en formar parte de la compañía puede consultar los requisitos, enviar su candidatura y participar en las distintas fases de selección.

Las nuevas ofertas de empleo de Mercadona

De cara a la nueva temporada, Mercadona ha ofertado varios puestos dentro de la empresa. El más reciente tiene que ver con personal de almacén para preparar pedidos de abastecimiento de sus tiendas, ofreciendo trabajo en sus bloques logísticos.

La compañía ha publicado todos estos puestos a través de su portal de empleo y ofrece contratos fijos y temporales, con sueldos que pueden alcanzar los 2.280 euros más complementos. Sin embargo, la propuesta se presenta únicamente para algunas regiones, y entre ellas se encuentra Zaragoza, Madrid, Álava, Sevilla y Riba-Roja de Turia.

Respecto a los salarios, en su oferta de contrato fijo, Mercadona ofrece un sueldo inicial de 1.685 euros brutos que pueden ascender hasta los 2.280 euros en los siguientes años, para jornadas semanales de cinco días, con turnos fijos de mañana, tarde o noche.

De esta manera, la empresa de Juan Roig busca "personas organizadas, eficientes y que les guste trabajar en un entorno colaborativo", tal y como reza la oferta.

No se requiere de experiencia

Con este nuevo impulso a la contratación, Mercadona reafirma su compromiso con el empleo de calidad en España, respondiendo a las necesidades de la temporada y ofreciendo oportunidades laborales a quienes buscan estabilidad y un sueldo atractivo en una de las empresas más sólidas del sector de la distribución.

Además, desde la empresa se especifica que no será necesaria experiencia previa para poder acceder al puesto de trabajo, lo que supone una mayor facilidad para los interesados. Asimismo, Mercadona ofrece también complementos por frío, altura, nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse al empleado.

De esta forma, los empleados se verán beneficiados económicamente mientras realizan sus funciones.

Mercadona ofrece trabajos de cuatro horas

Por otro lado, otra de las posibilidades de trabajo para los ciudadanos es la oferta de empleo por cuatro horas al día. Se trata de un puesto que demanda 20 horas semanales y que tiene una retribución mensual bruta de 1.140 euros, teniendo en cuenta la experiencia del candidato, y oscila entre 10.112 y 13.682 euros anuales brutos.

"Buscamos personas comprometidas y con talento que quieran formar parte de un entorno laboral dinámico y en constante evolución", señalan desde Mercadona.

Se trata de un nuevo proceso de selección para este mes de septiembre con el objetivo de incorporar trabajadores a su área de Atención al Cliente Online (ACMO). La oferta, disponible en Valencia y otras ciudades consultables en la web oficial de Mercadona, incluye formación continua, estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo, cultura de equipo, servicio médico propio y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa presidida por Juan Roig.

Las funciones principales del puesto se centrarán en dar soporte a los clientes de la tienda online mediante teléfono, correo electrónico y chat, así como gestionar reclamaciones, devoluciones y encuestas de satisfacción.

Inversión en formación y sueldos por encima del sector

Durante 2024, la compañía ha destinado 128 millones de euros a programas de capacitación, lo que se traduce en más de cuatro millones de horas de formación. Cada trabajador recibió una media de 37,8 horas formativas y una inversión individual de 1.164 euros. Gracias a esta estrategia, 1.894 empleados fueron promocionados en España y Portugal a puestos de mayor responsabilidad.